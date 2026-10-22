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泰國能源部長會晤緬甸總統敏昂萊 商討天然氣合作

中央社／ 曼谷22日專電

泰國能源部長艾卡納（Akanat Promphan）近日前往緬甸首都奈比多，會晤緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing），討論擴大能源及天然氣領域合作，包括簽署新的合作備忘錄及推動合資計畫。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，艾卡納20日與敏昂萊會面，討論泰緬能源合作。報導引述緬甸媒體伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）指出，此行目的是加強泰國與緬甸的能源關係，雙方聚焦能源及天然氣領域的合作機會。

艾卡納也與緬甸能源部長吳哥哥倫（U Ko KoLwin）會談，討論能源合作，其中包括涉及位於土瓦（Dawei）與俄羅斯的三方合作計畫。報導指出，雙方討論的議題包括研議新的合作備忘錄及可能推動的合資計畫。

這次訪問前幾天，敏昂萊與副總統紐梭（NyoSaw）曾前往土瓦視察開發計畫。今年8月，敏昂萊也曾訪問曼谷，當時他在曼谷呼籲加強對緬甸的投資。

伊洛瓦底江雜誌社報導指出，泰國目前仍是緬甸重要的投資來源國，投資領域尤其集中在能源、製造業及邊境貿易。

緬甸 泰國 敏昂萊

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