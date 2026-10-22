馬克宏突赴沙烏地 葉門叛軍升高攻勢後首位到訪西方領袖

法國總統馬克宏今天突然訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）展現「團結」，成為葉門叛軍「青年運動」（Houthis）本月加強攻擊以來首位抵達沙烏地的西方國家領袖。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）此行未事先對外宣布，在沙烏地幾乎每天遭受攻擊之際向這個石油資源豐富的盟邦釋出強烈訊號。

這是馬克宏波斯灣國家之行的一環，目的是確保石油與柴油供應，進而降低法國能源價格。法國上週末因生活成本飆升爆發激烈抗議。

面對國內對出訪時機的批評，馬克宏告訴媒體，他只是「盡職」，設法緩解天然氣價格引發的緊張情勢，「絕不能顯露出慌亂的跡象」，「我正履行自己的職責，堅守崗位」。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏會晤沙烏地實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。現場法新社記者表示，馬克宏在當地停留不到3小時。

艾里賽宮還說，雙方同意沙烏地將視需要向法國額外供應柴油，「需要幾個月就供應幾個月」，並將就擴大安全合作以及繞過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的基礎設施計畫磋商。

艾里賽宮稍早表示，沙烏地遭到青年運動攻擊之際，馬克宏此行將「展現法國與沙烏地團結一致」。

馬克宏今天稍早表示，法國已派遣部隊，協助保護沙烏地位於紅海沿岸的揚布（Yanbu）重要石油碼頭免受青年運動攻擊，但也強調與青年運動「恢復對話」很重要。

他在卡達首都杜哈（Doha）告訴媒體：「我們過去8天已（在揚布）部署人員及相關能力；我們正與沙烏地阿拉伯朝這個方向合作，因此我們有防禦角色要扮演。」

伊朗在中東戰事爆發之初封鎖荷莫茲海峽後，全球最大原油出口國沙烏地仰賴揚布出口石油。

馬克宏此行也爭取到阿拉伯聯合大公國及巴林每月額外供應20萬公噸柴油，以及卡達每月供應2太瓦時（TWh）的液化天然氣（LNG）。