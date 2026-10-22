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美國擬出借近三分之一緊急供暖燃油儲備 盼壓低能源價格

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國能源部今天指出，川普政府將出借最多31.5萬桶緊急供暖燃油，相當於美國100萬桶緊急供暖燃油儲備將近1/3，希望藉此壓抑飆升的燃油價格

路透社率先報導這項措施。在此之前，共和、民主兩黨參議員均呼籲政府釋出儲備供暖燃油，以緩解價格上漲壓力。

供暖燃油的成分與柴油相近。受伊朗戰爭引發的中東局勢及供應中斷影響，柴油價格已創下每加侖6.50美元以上的歷史新高。川普政府則將高油價歸咎於烏克蘭對俄羅斯煉油廠發動的攻擊。

美國能源部表示，政府將出借最多31.5萬桶供暖燃油，預計11月13日前完成交付。

一名能源部消息人士表示，政府將評估是否有必要進一步釋出儲備燃油。

自2012年珊迪颶風（Hurricane Sandy）侵襲美國東北部以來，美國僅動用過一次東北部家庭供暖燃油儲備。

這批緊急儲備燃油存放於紐澤西州、康乃狄克州、麻薩諸塞州及緬因州設施。新英格蘭地區約1/3家庭使用供暖燃油，緬因州約有一半家庭仰賴這種燃料供暖。

緬因州共和黨籍聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）在社群平台X發文指出，這項措施相當於為新英格蘭地區增加13%的供應量，將有助降低當地今年冬季的供暖燃油成本。

不過，分析師對這項措施的效果抱持懷疑態度。海灣石油公司（Gulf Oil）首席能源顧問克羅薩（TomKloza）在X發文表示，這項措施「令人費解，而且可能無關緊要」，預計不會對價格產生影響。

在川普所屬共和黨正努力維持對國會參眾兩院掌控之際，供暖燃油價格飆漲已成為11月3日美國期中選舉的重要議題，影響選情膠著的參議院選戰。

美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，政府「致力於竭盡所能降低能源成本」。能源部指出，這次出借燃油將透過競標程序進行，開放燃油零售商及儲油終端業者參與，讓燃油能流向面臨供應短缺的地區。

根據美國汽車協會（AAA）資料，柴油零售均價近幾日維持在每加侖約6.32美元。上個月，柴油價格曾漲至每加侖6.52美元的歷史高點。

為了抑制伊朗戰爭爆發後上漲的原油價格，川普政府已同意出借美國戰略石油儲備中的1.72億桶原油。這批緊急儲備存放於德州及路易斯安那州沿岸，目前庫存已降至1982年以來最低水準。

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