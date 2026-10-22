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川普特使讚普亭人道主義者 美參議員酸「去查定義」

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
圖為川普和俄國總統普亭（左）在阿拉斯加峰會前，先於安克拉治的李查遜聯合基地寒暄。路透
圖為川普和俄國總統普亭（左）在阿拉斯加峰會前，先於安克拉治的李查遜聯合基地寒暄。路透

美國總統川普特使魏科夫在聖彼得堡與俄羅斯總統普亭會談時，稱對方為「人道主義者」，引發外界抨擊，聯邦參議員提里斯在社群媒體狠酸他，「去查查人道主義者的定義吧」。

法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）在聖彼得堡（Saint Petersburg）與普亭（Vladimir Putin）會面，尋求促成美國公民哈伯德（Stephen Hubbard）獲釋。哈伯德被控代表烏克蘭從事「僱傭兵工作」，遭俄羅斯關押多年。

魏科夫談到哈伯德獲釋時對普亭說：「你多次提到川普總統川普是一位人道主義者，其實您也是一位人道主義者，先生，我向您致敬，並再次向您致謝。」

克里姆林宮表示，魏科夫與普亭會面後，俄方原則上已同意恢復俄羅斯、烏克蘭與美國的三方會談，以結束俄烏衝突。

近來經常批評川普的共和黨籍聯邦參議員提利斯（Thom Tillis），對魏科夫稱讚普亭的言論感到震驚。

他在社群平台X發文說：「搞什麼，魏科夫？去查查『人道主義者』的定義吧。」

川普則對魏科夫的言論不以為意。

當記者詢及有關魏科夫的言論時，川普說，「嗯，我想，就這件事而言，可以這麼說，畢竟這是為了讓一個原以為自己將在監獄裡度過餘生的人重獲自由。但你知道，我不會對此表達任何立場」。

美國副總統范斯（JD Vance）則為魏科夫的言論辯護。

范斯在俄亥俄州出席一場活動時說：「我認同魏科夫的做法，對一個剛剛釋放美國人質的人說些好話。」

他表示：「無論你是否認同這番話背後的立場，魏科夫是一名外交官。他的職責就是前往當地，把事情辦妥。」

川普 俄羅斯 美國公民

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