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俄羅斯被控以假訊息攻擊民主黨人 研究指X平台查核不足

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國民主黨議員表示，情報顯示俄羅斯持續以假訊息攻擊參加期中選舉的民主黨人。最新研究指出，X平台的群眾外包事實查核系統，未能辨別與期中選舉相關的絕大多數假訊息。

綜合路透社與法新社報導，美國國會情報委員會的民主黨參議員華納（Mark Warner）與眾議員海姆斯（Jim Himes）指出，俄羅斯持續以假訊息攻擊下個月參加期中選舉的民主黨候選人。

華納表示，「俄羅斯像以往一樣，正在攻擊民主黨人。」競選德州參議員的民主黨人塔拉里格（JamesTalarico），以及尋求連任的喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff），「尤其受到」人工智慧生成的虛偽廣告攻擊。

海姆斯補充說，莫斯科行為「一如既往」；同時也有理由相信，中國正採取「極具針對性」行動來影響選民。

海姆斯表示，因為相關資料屬於機密，他們無法透露從國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）那裡獲悉的具體內容。

美國期中選舉即將來臨，一項今天公布的研究指出，社群平台X所使用的群眾外包事實查核系統，未能辨識出絕大多數與期中選舉相關的假訊息。

X平台於2022年底推出「社群筆記」（CommunityNotes）功能，允許用戶為可能包含不實資訊的貼文加註額外說明並更正。採用這種模式的社群平台，目前越來越多。

不過，研究人員多次質疑此作法的有效性。美國新聞監督機構「新聞守門人」（NewsGuard）發現，X平台有數十篇貼文散布與選舉相關的假訊息，包括捏造的舞弊指控。

「新聞守門人」表示：「X的群眾外包事實查核系統，疏於辨識93.1%與期中選舉相關的假訊息。」

「在11月3日期中選舉前，這些未經更正的X貼文已累積數百萬次互動。」

科技平台逐漸將社群驅動模式視為專業事實查核的替代方案。Meta上個月表示已在拉丁美洲16個西班牙語國家測試自己版本的「社群筆記」，希望以此取代現有的事實查核。

假訊息 俄羅斯 平台

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