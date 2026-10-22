法國3000店家遭洗劫巴黎禁抗議 保險業者將損失442億元

法國警方今天禁止巴黎部分地區舉行抗議，並嚴陣以待因應更多示威。數天前，學生等團體的集會演變成近年來最嚴重的街頭騷亂之一，全法至少有3000家店家受損，保險業者將面臨12億歐元的損失。

法新社報導，巴黎這項禁令將從早上8時持續到晚間8時，適用於法國首都的重要地標，包括總統府艾里賽宮（Elysee）、國會兩院，以及羅浮宮博物館（Louvre Museum）與香榭麗舍大道（Champs-Elysees）等觀光勝地。

其他禁止集會的地點還包括巴士底廣場（BastilleSquare）與共和國廣場（Place de la Republique），以及週末遭嚴重洗劫的夏特雷－雷阿勒（Chatelet-LesHalles）購物區。

法國上週末的大規模抗議起初大多和平舉行，但後來演變為洗劫商家與攻擊建築物事件，蒙面青年與警方爆發衝突，法國承認有關當局「失去了控制」。

根據法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）初步估計，全法至少有3000家店家遭殃。路易威登（Louis Vuitton）與Kenzo等精品零售商，也淪為遭攻擊的目標。

這波騷亂讓17日舉行的示威活動黯然失色，當時全法有超過50萬人上街遊行，抗議生活成本高漲。在發生這些集會前，學生持續4週舉行抗議活動，導致全法各地許多學校關閉。

司法部長達馬南（Gerald Darmanin）昨天表示，在抗議期間與之後，共有2500人遭到拘留，有174人被判入獄。他補充表示，另有917人被正式起訴。

法國債台高築、財政赤字攀升，如今這個歐盟第2大經濟體又陷入動盪，讓感到憂心的金融市場更加不安。

由於投資人對財政狀況感到擔憂並要求更高的回報率，法國基準10年期公債殖利率昨天突破5%。此外，國際信評機構穆迪（Moody's）預計將於明天調降法國公債評等。

法國最大的上市零售集團家樂福（Carrefour）警告，法國各地近期暴力抗議可能影響獲利，導致股價21日重挫超過13%。

家樂福執行長班巴爾（Alexandre Bompard）表示，上週末約有50家家樂福門市遭到洗劫；受此影響，公司預估今年營業利潤將減少8000萬歐元至2億歐元。

傑富瑞公司（Jefferies）分析師表示，這可能相當於家樂福第4季營業利潤的高達60%以上，而第4季年終假期的消費，通常會帶來可觀的營業收入。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，法國上週末發生的暴力騷亂，預計將成為法國因抗議引發的最大保險理賠事件之一。與此同時，政府目前正尋求歐盟批准，要求對不動產投保由國家擔保的暴動險。

根據信用評級機構晨星公司（MorningstarDBRS），保險業者面臨高達12億歐元（約新台幣442億元）的損失，保險經紀人也指出，潛在損失可能突破10億歐元。雖然街頭到了19日晚間已經平靜下來，但他們表示，如果騷亂持續，損失金額可能進一步上升。

晨星分析師阿爾瓦雷茲（Marcos Alvarez）告訴金融時報，在法國，暴動變得「如同天災」一般，預計每年都會發生造成數億歐元損失的事件。

本週末暴動造成的損失，迅速超過2023年持續超過一週暴動所產生的7億多歐元保險損失。阿爾瓦雷茲表示，這是因為最近的街頭暴力「非常激烈且範圍廣泛」，加上通貨膨脹推升賠償成本。

2023年，法國多次爆發導致財產受損的大規模抗議，促使政府開始研擬新的保險計畫。當時，總統馬克宏（Emmanuel Macron）推出不受歡迎的提高退休年齡方案，引發持續數個月的間歇性抗議；同年7月，一名青少年遭警方擊斃，進一步引發暴動。

根據法國保險業聯合會（France Assureurs），去年7月的暴動最終導致保險業者損失7億9800萬歐元。