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【即時短評】失序的街頭，失焦的共和國：暴動後的法國何去何從

聯合報／ 本報編譯張佑生
法國總統馬克宏在任期尾聲爆出爛攤子，街頭示威星火燎原，問題很棘手。歐新社
法國總統馬克宏在任期尾聲爆出爛攤子，街頭示威星火燎原，問題很棘手。歐新社

法國上周末的暴動震驚全球，各大城市實施宵禁、黃背心運動宣布再上街頭，而2027年總統選戰的陰影已經籠罩這場危機。歐洲媒體的診斷各有側重，卻指向同一個核心：這不是一場單純的治安事件，而是法國政治中心崩解、社會契約失效與財政困境交織的總爆發。

奧地利《信使報》直指，法國最大的危機是「政治中心已經消失」。當執政中間派無力回應結構性問題，極右與極左陣營便將街頭混亂視為通往愛麗舍宮的機會，選戰越近，極端訊息只會越響亮。這個診斷解釋了為何一場學生與生活成本示威，會迅速被捲入總統選戰的泥沼：街頭不再是民意的出口，而是各陣營搶奪敘事權的戰場。

比利時《自由報》則將矛頭對準極左翼「不屈法國」與梅蘭雄，認為他們「先煽風、後驚訝火災」的姿態，正好為雷朋的國民聯盟提供了絕佳的競選跳板。批評點出了左翼的兩難：批評警方執法過當是正當的，但若不同時明確譴責劫掠與縱火，便等於把「秩序」這張牌拱手讓給極右。

然而，將整場運動等同於極左翼暴動，同樣是危險的簡化。愛爾蘭報紙《Irish Examiner》提醒，大多數示威者是和平的，真正砸店、縱火的是傍晚才出現、分成小組流竄的「casseurs」（破壞者）；把暴動歸咎極左，往往只是「不願傾聽」的方便藉口。總統馬克宏本人也承認，和平示威者不應與暴徒混為一談，民眾有權認為油價太貴。這提醒我們：譴責暴力與正視民怨，必須同時進行，否則只會讓更多溫和聲音被推向極端。

法國《回聲報》的診斷最為根本：從2018年黃背心到2023年退休金改革抗爭，劇本總是相同——錯愕、高調宣示、撒點錢，然後遺忘。公共支出無效、國家權威受挑戰、教育不再保障階級流動、中產階級感到被夾殺，這些根源從未被處理。

瑞士《新蘇黎世報》進一步指出，自1980年代以來對問題社區的加碼補助成效有限，法國不能再以「更多錢、更多計畫、更多承諾」作為萬靈丹，而必須重新協商社會契約，讓個人的努力與貢獻重新成為獲得機會與報酬的依據。

立陶宛《IQ》則補上最殘酷的一筆：債務正在侵蝕法國的未來。為滿足金融市場，政府勢必得加稅、刪減公共支出、凍結薪資或延後退休，而這些措施又會進一步激化民怨：債務越多，能投入教育、基礎建設與創新的資源就越少。

歐洲媒體的共識已然浮現：法國的危機不在街頭的火光，而在火光背後那個長期被迴避的問題：一個失去政治中心、社會契約鬆動、財政空間日減的共和國，還能靠什麼維繫信任？2027年大選將是真正的分水嶺：要麼法國終於做出整頓財政、重建國家權威、終結免責文化的艱難決定；要麼，法國將走向一條沒有人能預料的路。

法國 宵禁 選戰

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