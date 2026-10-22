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俄同意與美烏3方談判 澤倫斯基盼盡快「11月初前舉行」

中央社／ 基輔22日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

俄羅斯克里姆林宮表示，俄國總統普亭同意最快11月重啟由美國斡旋的俄烏和平談判。烏克蘭總統澤倫斯基則說，烏方支持美國的3方談判提議，希望盡快舉行，最好不晚於11月初。

綜合路透社和法新社報導，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）從挪威返回基輔途中透過即時通訊平台WhatsApp告訴媒體，在美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）於聖彼得堡（St. Petersburg）與普亭（Vladimir Putin）會談後，他已與美國官員通話。

澤倫斯基說：「我們收到回應…俄羅斯支持在我們（談判）團隊層級的3方談判。」

他說：「美方提議盡快舉行，我們支持…烏方一直與美國夥伴保持聯繫。他們將盡一切努力確保盡早在11月舉行談判。我認為不晚於11月初。」

澤倫斯基表示，烏克蘭支持「任何停火、結束戰爭、能源停火的提議，以及人道主義倡議」。

克里姆林宮稍早表示，普亭已同意最快11月重啟由美國斡旋的俄烏和平談判。

魏科夫在會晤普亭前一天曾在挪威與澤倫斯基會談。烏克蘭和盟邦近日憂心美國正逐漸減少對烏克蘭的支持，尤其川普先前突然宣布與俄方達成柴油協議，招致批評聲浪。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）說法報導，一艘載有俄羅斯柴油的油輪將於今天啟程前往美國，這是美俄柴油協議下首批此類貨運。

路透社目擊者表示，烏克蘭首都基輔今天凌晨遭遇飛彈襲擊。俄羅斯昨夜對基輔發動空襲，造成6人受傷，以及民宅、加油站和交通設備受損。

烏克蘭空軍凌晨發布警告，表示「有更多彈道飛彈朝基輔飛來」，並呼籲居民留在避難所內。

俄羅斯有關當局也表示，俄軍夜間攔截多架無人機，其中有超過160架飛往莫斯科。

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