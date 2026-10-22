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台女河口湖遇害NHK揭死者姓名 女嫌沾血現場無打鬥痕跡

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名38歲台灣女子死亡，圖為因涉嫌違反《銃刀法》於21日被移送檢方的台籍嫌犯楊閔涵。圖／ 截自 YouTube / UTYテレビ山梨公式チャンネル
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名38歲台灣女子死亡，圖為因涉嫌違反《銃刀法》於21日被移送檢方的台籍嫌犯楊閔涵。圖／ 截自 YouTube / UTYテレビ山梨公式チャンネル

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名台灣女子死亡，另一名台籍女子則因涉嫌違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）被捕。NHK採訪搜查相關人士得知，現場沒有發生爭執的跡象。警方認為，被捕女子知道死者的死亡經過，正展開詳細調查。

警方表示，死者為38歲台灣女子井雲蓉，她參加旅行團赴日觀光，19日上午到了集合時間仍未現身。飯店員工前往房間查看，發現她仰躺在床上，已經死亡，頸部左側有一道深深的傷口，據信是致命傷。警方以涉嫌無正當理由持有一把長約12公分的菜刀為由，逮捕當時在同一房間內的27歲台灣女子楊閔涵。

楊閔涵據稱已向警方承認違反《銃刀法》的嫌疑，21日上午被移送甲府地方檢察廳。警方調查確認，兩人參加同一個旅行團。NHK另從搜查相關人士得知，死者身上沒有看似抵抗的痕跡。

山梨電視指出，井姓女子死因為失血過多，警方在現場查扣一把沾有血跡的菜刀。搜查相關人士透露，發現遺體時，同樣在房間內的楊嫌身上也沾有血跡。NHK則報導，楊嫌是在旅行團行程期間購買菜刀，警方正詳細調查井姓女子死亡的經過。

NHK 富士河口湖町 飯店

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