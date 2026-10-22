白宮特使大讚普亭「人道主義者」！川普被問同一題 回應耐人尋味

美國總統川普的特使威科夫（Steve Witkoff）21日在俄羅斯聖彼得堡與總統普亭（Vladimir Putin）會晤時，當面稱讚普亭是「人道主義者」，引發強烈反彈。隨後川普被問及是否認同威科夫的說法時，態度耐人尋味，未直接附和也沒有正面否定。對此，有專家分析，川普正試圖透過對普亭拍馬屁和疏遠基輔來誘使莫斯科重返談判桌，但這項策略恐難奏效。

威科夫21日赴俄羅斯聖彼得堡與普亭會晤，試圖推動結束持續4年半的俄烏戰爭。俄方同日釋放遭監禁4年的74歲美國公民哈伯德（Stephen Hubbard），威科夫因此向普亭表示：「您經常談到川普總統是一位人道主義者。先生，您同樣也是一位人道主義者，我向您致敬、表達讚賞，並再次感謝您。」

川普21日稍晚在白宮出席網路犯罪圓桌會議時，被問是否會將普亭形容為人道主義者。他回應：「嗯，我想就那件特定的事情而言，讓一個原本以為自己將終身監禁的人獲釋，大概可以這麼說。」但隨即補充：「不過，我不會對此做出任何肯定或否定的評價。」

威科夫的言論引發部分共和黨人強烈批評。北卡共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）發文痛批：「搞什麼鬼？去查查『人道主義者』的定義吧。說出這種話，實在令人難堪又憤怒。」德州共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）則強調：「不，普亭是個冷血殺手。」

紐約時報指出，普亭釋放哈伯德幾乎不必付出任何代價，卻能藉此贏得川普好感，一舉兩得。

事實上，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後不久，哈伯德被控替烏軍作戰在烏東遭俄軍拘捕，但他與兒子的通訊紀錄並無任何參軍證據。俄羅斯法院2024年仍以傭兵罪判處他近7年徒刑。曾與他一同遭關押的烏克蘭戰俘透露，哈伯德因美國人身分屢遭毆打、被迫整天站立，還面臨食物不足及醫療照護惡劣等不人道待遇。

另一方面，俄羅斯過去一個月持續加強攻擊烏克蘭民用設施及能源基礎建設，試圖在嚴冬來臨前癱瘓烏克蘭電網。

NBC引述曾任川普白宮國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）指出，過去各種方法幾乎都無法促使普亭談判，因此川普改以友善態度爭取俄方合作。

布魯金斯研究所外交政策專家基梅奇（Michael Kimmage）則認為，川普政府的盤算是藉由疏遠烏克蘭、奉承俄羅斯，在談判桌上取得成果，但他警告，白宮既缺乏明確的談判議程，又不願對俄羅斯施加強大壓力，這套策略恐怕難以奏效。