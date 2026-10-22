馬克宏反擊川普 拿法國騷亂做文章的人「不喜歡法國」

法國總統馬克宏21日公開反擊美國總統川普對法國騷亂的說法，指川普將近日暴力事件歸咎移民與伊斯蘭主義者，是扭曲法國情勢。被問到川普是否「不喜歡法國」時，馬克宏直言：「不得不承認，現在所有說我們國家壞話的人，都是不喜歡我們國家的人。」

法國上周末爆發多年來最嚴重的騷亂，原本由教育與生活成本示威延燒，多棟政府建築遭攻擊或縱火，近1000名警察與憲兵受傷，超過3000家商店遭洗劫或破壞，全國逮捕逾2500人。

川普19日在堪薩斯州造勢時稱，法國這個「曾經偉大的國家」正遭「移民、聖戰分子和憎恨基督教的共產主義者」征服、洗劫並焚毀，並藉此警告美國選民期中選舉的利害關係。

馬克宏在卡達訪問時被問到川普是否「不喜歡法國」，回答：「不得不承認，現在所有說我們國家壞話的人，都是不喜歡我們國家的人。」他也批評一些歐美政治人物附和特定勢力對法國騷亂的敘事，是在犧牲法國形象替自己助選。

馬克宏說，有人聲稱法國已被「成群移民和伊斯蘭主義者淹沒」，「這完全不是事實」。記者追問是否包括川普時，他回答：「包括他在內。」

法國政府目前將暴力主要歸咎於「極左激進分子」及趁亂洗劫者；極右派國民聯盟則指責極左與郊區暴力分子合作。司法部長達馬南表示，被捕者背景複雜，包括移民背景人士、外國人，也有「完全融入社會的法國人」，目前並無證據支持川普把騷亂概括為移民造成。

法國多地目前仍維持宵禁與集會限制。工會已預告11月5日再度發動全國抗議，部分學生團體則號召本周末繼續上街，政府也準備加派警力與精銳部隊戒備。