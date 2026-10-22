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保護巴士海峽海纜 菲律賓擬深化對台合作、因應灰色地帶威脅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
隨地緣政治情勢緊張，巴士海峽已成為敏感地帶。圖為國防部監控中國大陸解放軍山東艦航艦編隊的畫面。路透
隨地緣政治情勢緊張，巴士海峽已成為敏感地帶。圖為國防部監控中國大陸解放軍山東艦航艦編隊的畫面。路透

菲律賓一位外交官周三表示，菲方正探討深化和台灣的合作，共同保護海底電纜、因應「灰色地帶」活動。

菲律賓駐美副大使卡里諾（Felipe F. Cariño III）在華盛頓新美國安全中心（CNAS）一場研討會上說，為了維護台菲之間巴士海峽的共同利益，有必要採取這種務實作法和台灣合作。

卡里諾將海纜安全和南海緊張情勢相提並論，但未直接點名中國大陸。他說，海纜承載幾乎所有洲際資料傳輸，加上「六成至六成七的資通安全事件發生在我們這個地區」，確保海纜安全極其重要。

他說：「這些都是應受保護的重要設施，因此我們正探討和台灣朋友深化合作。」他並說，菲方是在「仍奉行一中政策的情況下」推動合作。

卡里諾說，台菲正探討更務實的合作方式，包括交流經驗和提升因應能力。他說：「我們認為，這項合作將有助於……處理我們這個地區的灰色地帶問題。」

被問到合作是否可能包括聯合巡邏，或追究破壞通訊船隻的責任，卡里諾說，他沒有詳細資訊，但「我相信，這項合作持續發展，你提到的部分事項，可能確實正在實現」。

在接連發生涉及中國大陸相關船隻的海纜事件後，台灣已加強保護海底通訊線路。這些線路是台灣連結全球的重要設施。

菲律賓海岸防衛隊本月表示，已派出旗下最大船艦和一架飛機，因應中國大陸一艘研究船在北部巴丹群島省外海、鄰近海纜通道一帶活動。

台灣駐美副代表楊懿珊在同場研討會上，提到台灣已將一個破壞海纜的中國大陸籍船長判刑入獄。她說，台灣將投入更多資源發展無人系統，加強海上監控。

楊懿珊說，干擾海纜的問題應交由聯合國討論，並考慮建立機制，防止「惡劣行為」。

菲律賓 海纜 海峽

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