川普：正和俄羅斯就俄烏戰爭談判 近達成協議不會施加制裁

美國總統川普上週簽署行政命令，暫緩執行針對俄羅斯經濟的大規模新制裁方案，引發兩大黨國會議員齊聲撻伐。川普今天說，美國正和俄羅斯針對俄烏戰爭進行談判，當接近達成協議且正進行需小心處理的談判時，「是不會施加制裁的」。

川普（Donald Trump）今天在白宮一場活動上表示，他認為俄烏戰爭距離結束可能已來到迄今最接近的一刻。他還說，先前和俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）通話後，俄方同意釋放遭拘留的美國公民哈伯德（Stephen Hubbard），對此表達感謝。

川普稍晚接受媒體聯訪時表示，哈伯德正在返回美國的途中，能夠將哈伯德救出來，因為他和普亭進行了「非常好且迅速」的談判。如果施加那些制裁，哈伯德就會重新被關回監獄。

外電先前報導，哈伯德是一名退休的英文老師，他因遭控代表烏克蘭從事「僱傭兵工作」，在2024年10月一場不公開審判中遭判處近7年有期徒刑，但他否認這項指控。

川普今天也向媒體表示，另一件很重要的事是美國正在和俄羅斯針對烏克蘭問題進行談判，可能正接近達成協議，「當你接近達成協議且正在進行非常需要小心處理的談判時，你是不會施加制裁的」。

川普上週簽署一項行政命令，暫緩執行國會上個月通過、針對俄羅斯的大規模制裁與關稅措施，此舉隨即引來美國國會兩黨議員的嚴厲批評。

這項法案於9月通過並由川普簽署，內容包括對俄羅斯出口商品及政治、軍事領袖實施制裁，並針對俄羅斯石油或天然氣的前5大進口國加徵關稅，以切斷普亭支持者以及他對烏克蘭戰爭的資金來源。

外電指出，川普與普亭達成協議，同意放寬制裁，以換取俄羅斯柴油出口，隨後簽署這項行政命令。

由於美伊戰爭推升柴油價格，其衝擊波及美國經濟，美國期中選舉將於11月3日登場，生活成本攀升的疑慮成為選民最關切議題之一。有民調顯示，川普領導的共和黨恐將在這次選戰中遭遇挫敗。