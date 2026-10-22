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教宗手術檢驗報告出爐 肺腺癌未擴散無需再做治療
梵蒂岡21日晚間宣布，教宗良十四世日前切除肺腺癌手術的組織病理學檢查結果出爐，確認病灶未擴散，未來不需再做任何治療。
教宗良十四世（Pope Leo XIV）13日經歷肺腺癌手術，切除右下肺葉。梵蒂岡新聞室表示，收到醫療團隊通知，針對教宗13日手術中切取的標本做組織病理學檢查分析，確認這是肺腺癌，以及疾病並未擴散。
梵蒂岡新聞網報導，教宗外科手術最終檢查結果和檢驗分析報告出爐，教宗良十四世的主治醫生卡柏尼（Luigi Carbone），以及在羅馬傑梅利醫院（GemelliHospital）為教宗做手術的外科醫生馬加利托拉（Stefano Margaritora）通知了這個消息。
報告內容指出，檢查結果確認是肺腺癌，以及疾病並未擴散。根據後續的評估，確認不需要任何進一步治療。
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