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巴西總統大選決戰倒數 數位社群平台影響力受矚目

中央社／ 聖保羅21日專電

巴西總統大選第二輪投票將於25日舉行。選前倒數階段，各陣營激烈爭奪網路聲量，WhatsApp等平台的影響力與監管爭議，成為此次選戰焦點。

BBC巴西新聞網分析指出，儘管支持總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）競選連任的國會議員賈諾內斯（André Janones）近年積極打造網路動員體系，被部分支持者形容為「魯拉軍團」，但巴西左派整體數位影響力仍難與歷經佛拉維歐．波索納洛（FlávioBolsonaro）家族多年經營的「波索納洛主義」（Bolsonarismo）網路生態系相提並論。

報導指出，右翼陣營長期倚重YouTube、WhatsApp、Telegram等平台進行政治傳播，已形成龐大的內容生產與支持者動員網絡。即使左派近年積極學習相關操作模式，仍難在短時間內建立相同規模與影響力。

WhatsApp頻道近年快速崛起，也讓巴西選務機關面臨新的監管難題。CNN巴西新聞網報導，巴西最高選舉法院部分法官曾提出限制大型WhatsApp頻道在選舉期間運作的構想，希望在投票日前後設置暫時管制措施，以降低大規模訊息傳播對選民造成的影響。

不過，最高法院法官兼選舉法院院長馬克斯（Kassio Nunes Marques）認為，不應在選前數日改變競選規則。他表示，各陣營早已根據現行制度規劃競選策略，若有必要調整相關規範，應留待未來選舉週期討論，因此相關限制最快可能於2028年地方選舉前才會正式推動。

CNN另一篇分析指出，傳統選舉法規主要針對電視、廣播與一般社群平台設計，但面對封閉式群組及大型頻道日益擴大的影響力，現有制度如何兼顧言論自由與選舉公平，正成為司法與政治界激烈辯論的議題。

在國際層面，巴西此次選舉的重要性也受到關注。BBC引述2024年諾貝爾經濟學獎得主、麻省理工學院（MIT）經濟學家艾塞默魯（Daron Acemoglu）表示，2026年巴西總統大選可能是美國之外對全球影響最重大的選舉之一。

艾塞默魯指出，巴西是全球最大的民主國家之一，也是拉丁美洲最大經濟體，它的政治發展對其他新興民主國家具示範效應。在全球民主制度面臨兩極化、假訊息擴散及科技平台權力集中等挑戰之際，巴西選民的選擇將受到國際社會密切關注。

分析人士認為，隨著WhatsApp群組、YouTube頻道及短影音平台的重要性持續提升，政治訊息日益仰賴平台傳播，如何在民主參與、言論自由與防範資訊操弄之間取得平衡，已成為各民主國家共同面臨的課題。無論最終由哪一方勝出，巴西這場圍繞數位動員與社群平台展開的總統選戰，都可能成為觀察民主政治進入數位時代的重要案例。

巴西 數位 WhatsApp

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