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比利時多起示威變暴動！ 官方指激進團體滲透涉煽動

中央社／ 布魯塞爾21日專電
歐洲多國民眾響應法國示威，比利時警察動用催淚瓦斯，驅散示威者。(路透) 路透通訊社
歐洲多國民眾響應法國示威，比利時警察動用催淚瓦斯，驅散示威者。(路透) 路透通訊社

比利時近期的多起示威遊行演變成暴力衝突，部分示威者破壞公共設施、縱火並朝警方投擲物品。比利時內政部長昆丁指出，經調查後已確認，左翼激進分子滲透示威活動並煽動暴力。

過去兩週以來，在比利時列日與布魯塞爾的數場示威遊行，演變成暴力行動，造成財物損失、人員受傷，警方更逮捕了眾多藉機滋事的示威群眾。

據比利時通訊社、布魯塞爾時報的消息，比利時內政部長昆丁（Bernard Quintin）20日出席眾議院內政委員會時證實，經過安全部門調查後確認，有極左翼團體相關人士滲透示威活動，並且煽動暴力。

他提到，這些激進分子甚至在事前指導示威者要如何應對警察，以及接受盤查時要如何回答。參與群眾多為年輕人，其中甚至有未成年者。

暴力與破壞的影片藉由社群媒體廣泛流傳，可能會促使其他年輕人參與類似的行動，昆丁對此表示擔憂，因此近期將會與社群平台的代表會面，討論平台應該承擔的責任。

他也直言，當未成年人朝警察投擲石塊甚至汽油彈時，「他們的父母到底在哪裡？」並主張家長應對子女行為承擔連帶責任。

目前比利時政府仍持續調查並設法指認襲警以及破壞商家的示威者，昆丁盼能夠公開蒙面且身分不明的嫌疑人照片，以便民眾協助警方指認，並追究責任。

比利時 布魯塞爾 縱火

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