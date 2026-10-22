路透：美國擬下令撤離波灣地區部分使館人員及家屬

3名美國官員今天表示，美國國務院正準備下令撤離駐波斯灣地區大使館的部分工作人員及其家屬。

路透社報導，其中2名官員指出，此舉是因為波斯灣地區可能再度爆發敵對行動，特別是涉及親伊朗的葉門叛軍青年運動（Houthi）武裝分子。國務院這次下令撤離的對象可能包括美國駐沙烏地使團所有的人員及其家屬。

美國駐沙烏地首都利雅德大使館今天發布安全警示，警告青年運動可能對沙烏地發動進一步攻擊，最近沙烏地曾遭遇多起致命襲擊，包含針對利雅德機場的攻擊。

青年運動9月推進至紅海（Red Sea）咽喉要道曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）附近地區，自此之後便持續與獲得沙烏地為首聯軍支持、且獲國際社會承認的葉門政府交火。

葉門政府軍本月展開行動，企圖收復青年運動控制的區域，並在曼德海峽附近奪回失地。與此同時，青年運動包圍葉門南部高地反青年運動勢力的最後一個主要城市據點塔伊茲（Taiz）。