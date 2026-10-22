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川普：俄烏戰爭距終戰可能已到最近時刻
美國總統川普今天表示，他認為俄烏戰爭距離結束可能已來到迄今最接近的一刻；他還感謝俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）釋放一名遭拘留的美國公民。
法新社報導，川普在白宮告訴記者：「前幾天，我和俄羅斯總統普丁談到如何解決他與烏克蘭的戰爭。我認為我們離終結戰爭愈來愈近了，順便一提，現在或許是迄今最接近終戰的一刻。」
川普先前也曾發表類似說法，但歷經多輪談判及川普去年與普丁在阿拉斯加舉行的峰會，都未能終結俄烏戰爭，俄方仍堅持其最大限度的要求。
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