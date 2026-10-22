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川普特使：與普亭會談具建設性 但重要工作仍待完成

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國特使魏科夫今天表示，他與俄羅斯總統普亭的會談「具建設性」，但「重要工作」仍待完成。

法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）在社群媒體上寫道：「會談具建設性，接下來美國、俄羅斯與烏克蘭將進行三方技術層級的會談。」

他指出：「雖然還有重要工作要做，但川普（Donald Trump）總統仍致力於促使結束這場戰爭。」

普亭（Vladimir Putin）今天稍早在聖彼得堡接見魏科夫，克里姆林宮隨後宣布，莫斯科已經準備好於下個月恢復美國、烏克蘭和俄羅斯三方會談。

川普 俄羅斯 烏克蘭

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