川普特使：與普亭會談具建設性 但重要工作仍待完成

澳洲傳播部長威爾斯（Anika Wells）正積極推動組成一個全球聯盟，試圖集結多個國家的力量，向臉書母公司Meta等科技巨人施壓，迫使他們減少兒少使用其網路平台可能造成的傷害。彭博新聞說，一旦聯盟成立，勢必引燃各國政府與大型科技公司之間新一輪的法規大戰。

2026-10-22 02:22