雅典市中心建築物發生爆炸 4名傷者送醫

希臘警方今天表示，首都雅典市中心一棟建築物發生爆炸，造成2名警察及2名民眾受傷，目前4名傷者均由救護車送往醫院。

路透社報導，一位不願具名的警官表示，警方抵達位於科洛諾斯（Kolonos）地區的一棟建築物，在拾起一個疑似裝有毒品的背包時，發生了爆炸。

警方先前接獲一名住戶和這棟建築物的管理員報案，據稱在建築物入口處發現疑似毒品。警方隨後在現場發現爆炸裝置的部分零件。

這名警官還說，建築物管理員也在爆炸中受傷。警方目前未將這起爆炸視為恐怖攻擊，而是由兇殺案調查單位負責偵辦。

另一名警官說，炸彈在警方檢查背包時爆炸，可能是以遠端方式引爆。