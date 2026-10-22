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港媒：中似不積極與美俄會談

聯合報／ 國際中心／綜合報導
克里姆林宮表示，今年11月在深圳舉行的APEC會議，有可能促成川習普三方會談。圖為川普（左）今年5月訪問北京，與大陸國家主席習近平（右）會面。新華社
克里姆林宮表示，今年11月在深圳舉行的APEC會議，有可能促成川習普三方會談。圖為川普（左）今年5月訪問北京，與大陸國家主席習近平（右）會面。新華社

香港南華早報報導，中國大陸官員私下對下月ＡＰＥＣ深圳峰會舉行美中俄三國峰會構想表示歡迎，但並未積極推動，三國尚未討論議程或準備工作。

美國總統川普已表示，願在ＡＰＥＣ峰會期間與大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭會談，川普說想談核武管制和貿易。普亭先前表示「完全支持」三方會談，但必須先訂定議程，而是否舉行取決於「身為東道主的中國」，外界認為普亭想談俄烏戰爭。

大陸學者指出，三方會談取決於能否就議程達成共識。專家表示，若三方會談舉行，俄羅斯將會是最大受益者，會談將象徵俄羅斯國際孤立局面結束，也彰顯其大國地位，川普則能藉此展現「有能力與其他大國打交道」，但此舉恐令美國盟友不安。

報導說，大陸官員私下對三方會談表示歡迎，但並未積極推動，三國幾乎未對議程或準備工作進行實質討論。大陸外交部發言人毛寧近日被問到此事時，都回答「沒有相關資訊可以提供」。

中國人民大學重陽金融研究院長王文認為，如果三方各自盤算的議程或議題存在根本落差，會談就極不可能舉行。只有聚焦各方具有共識領域，避開彼此「紅線」，對話才可能實現。

王文說，中方希望三方會談討論全球性、建設性且符合各方共同利益議題，例如大國關係風險、全球經濟復甦、糧食能源安全及氣候變遷，但反對任何要求中方加入特定陣營壓力，也不會接受「不公平提議」，例如強迫中方參與美俄核武軍控談判。他認為不應對這場會談抱持過高期待，三方頂多建立一個危機溝通管道，避免發生戰略誤判。

約翰霍普金斯高等國際研究學院教授芮德成科認為，他懷疑習近平是否對這場峰會抱持高度熱情。習近平和普亭過去曾在三方機制下合作，但這次的層次完全不同，且可能是習近平難以應對的會談形式。

美俄 普亭 俄羅斯

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