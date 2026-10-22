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見美特使 普亭提與川普在陸會面

聯合報／ 國際中心／綜合報導
俄羅斯總統普亭（右）先前在克里姆林宮會晤美國總統川普的女婿庫許納（左）與白宮特使威科夫（左2）。法新社
俄羅斯總統普亭（右）先前在克里姆林宮會晤美國總統川普的女婿庫許納（左）與白宮特使威科夫（左2）。法新社

俄羅斯國營電視台報導，俄國總統普亭廿一日在聖彼得堡接見美國總統川普的特使威科夫時，提出有意與川普在中國大陸會面。

路透報導，克里姆林宮此前曾表示，下月在深圳舉行亞太經合會（ＡＰＥＣ）高峰會期間，普亭、川普和大陸國家主席習近平可能舉行三方會談。

俄羅斯國營電視台報導，普亭提議討論恢復美俄經濟合作。

普亭還與威科夫討論結束烏克蘭戰爭。威科夫表示，他帶來「可能的和平協議想法」。威科夫稍早在挪威會晤烏克蘭總統澤倫斯基，華府形容會談「正面」。

威科夫抵達普亭家鄉聖彼得堡時，俄羅斯宣布將依據與川普達成的協議，開始對美國出口柴油，同時釋放美國公民哈伯德，他被控充當烏克蘭「傭兵」，二○二二年在烏克蘭被俄軍俘虜拘禁至今，並遭到判刑七年。

川普請求普亭釋放年逾七旬的退休英文教師哈伯德，他否認是為烏克蘭戰鬥的傭兵。川普宣布哈伯德已在返美途中，強調他得以獲釋並非換囚交易的一部分。

普亭一再拒絕與澤倫斯基面對面會談，強調莫斯科有意奪取烏東頓巴斯剩餘地區。

威科夫向普亭表示，他希望能夠重啟美俄烏三方談判。

儘管美俄間的柴油協議令烏克蘭和歐洲國家不滿，威科夫向普亭表示，華府對這項協議表達「感激」。

根據這項協議，美國對俄國放寬部分制裁，允許俄國燃料流入美國。威科夫同時表示，華府有興趣在戰爭結束後進一步與俄羅斯發展「商業及經濟合作」。

普亭 川普 俄羅斯

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