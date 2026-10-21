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克里姆林宮：普亭、川普、習近平三方峰會正籌備中

中央社／ 聖彼得堡21日綜合外電報導

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭、美國總統川普和中國國家主席習近平的三方會談「正在籌備中」。

法新社報導，克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者：「可能的中國、俄羅斯、美國領導人首次三方會談…目前正在籌備。」他表示，主要是想把這次會議排進下個月在中國深圳舉行的亞太高峰會的行程中。

「時代雜誌」（TIME）報導，川普19日表示，希望在中國與普亭（Vladimir Putin）和習近平舉行三方峰會，討論「去核化」議題。

這將是3國元首在大型多邊會議之外首次進行正式的三方會談。川普19日在白宮回答記者提問時形容，這「對世界來說將是非常正面的事情」。他說：「如果他們有意願舉行，我認為地點應該會是在中國。」

3位領袖下個月將出席在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）先前引述消息人士報導，普亭9日致電川普時提出這項構想，盼藉此峰會可能促成結束俄羅斯4年前對烏克蘭發動的戰爭，但是不會邀請烏克蘭參與。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向華爾街日報證實，正就此一可能的會議進行討論。

川普19日指出，這場三方峰會不會那麼聚焦在烏克蘭問題上。他說：「我們舉行峰會將是為了商討核武器和去核化。」

習近平 川普 峰會

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