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美67％民眾不認同川普放任AI發展

聯合報／ 國際中心／綜合報導
彭博新能源財經（BloombergNEF）最新預估，未來十年，美國為供應AI資料中心用電而增加的天然氣消耗，將超過大多數國家目前的天然氣消費量。法新社
彭博新能源財經（BloombergNEF）最新預估，未來十年，美國為供應AI資料中心用電而增加的天然氣消耗，將超過大多數國家目前的天然氣消費量。法新社

華盛頓郵報廿一日發布民調顯示，絕大多數美國人反對興建新資料中心，認為人工智慧（ＡＩ）將消滅許多工作機會，且不認同美國總統川普放任ＡＩ發展、拒絕監管政策。

這項調查顯示，美國民眾對ＡＩ議題的主流意見與川普存在明顯分歧。民眾對ＡＩ抱持深切疑慮，川普政府則將ＡＩ與資料中心視為促進美國經濟活力、維護國家安全的重要助力，認為不應讓監管措施阻礙其發展。

共和黨與民主黨的多數支持者都表示，他們對資料中心抱有疑慮，並希望聯邦政府加強對ＡＩ的監管。

美國期中選舉下月三日投票，這項針對逾二千五百名美國人進行的民調，說明為何ＡＩ與資料中心成為多場選戰熱門議題，包括競爭激烈的俄亥俄州和密西根州參議員選舉。

五成七美國成年人認為，ＡＩ對社會弊大於利，三分之二美國人反對興建資料中心。百分之六十七受訪者不認同川普拒絕監管ＡＩ的政策，認為聯邦政府在監管ＡＩ方面做得不夠。

許多共和黨候選人已與白宮ＡＩ政策保持距離，不再全盤支持政府積極推動ＡＩ資料中心立場。

維吉尼亞大學政治研究中心選舉研究員康迪克表示，川普的政治直覺一向很敏銳，但在資料中心議題上似乎失靈，他說，「我認為白宮在這件事完全沒聽懂民眾心聲」。

白宮發言人休斯頓則表示，川普政府正透過適當防護措施，協助將ＡＩ與資料中心打造為帶動繁榮的引擎，致力確保美國在這項領域領先全球。

這項調查反映美國人對ＡＩ的矛盾心態。約半數受訪者認為，ＡＩ對自己有某種程度益處，但不到三分之一認為ＡＩ很有機會創造大量新工作、讓日常事務變得更容易或協助美國取得科技主導地位。

相較之下，超過六成美國人認為，ＡＩ消滅大量工作的風險很高，也擔心ＡＩ可能駭入電腦系統、讓人類逐漸失去自主決策能力。約三分之一美國人認為，ＡＩ導致人類滅絕風險很高或非常高。

川普 華盛頓郵報 共和黨

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