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「紅州」選情吃緊 川普發80億美元紓困農民

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普十九日在堪薩斯州帕克市為共和黨候選人站台。路透
美國總統川普十九日在堪薩斯州帕克市為共和黨候選人站台。路透

美國期中選舉倒數二周，美國總統川普在堪薩斯州造勢活動上宣布，政府將提供農民八十億美元（約新台幣二五七四億元）紓困方案，以因應柴油與肥料價格高漲。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，這次期中選舉共和黨在部分以農業為主、傳統上支持共和黨的「紅州」選情吃緊。

過去全球有三分之一肥料經荷莫茲海峽運輸供應，但今年受到美伊戰爭影響，肥料價格飆升，讓準備迎接關鍵收成期的美國農民壓力倍增。此外，農機設備需消耗大量柴油，而美國柴油價格已創下歷史新高。

美國農業部去年十二月已宣布一筆一百廿億美元（約新台幣三八六二億元）援助計畫，主要是協助受貿易戰衝擊的農民，當時川普政府關稅政策引發貿易爭端，衝擊美國農產品的出口。而川普剛宣布的這項「秋收燃料紓困計畫」，是不到一年來川普政府第二度向農民發放單筆一次性補助。

民調顯示，在愛荷華州、堪薩斯州、俄亥俄州和德州等川普過去三次總統大選都輕鬆拿下的州，參議員選情均呈現膠著，民主黨甚至可能勝出；民主黨也被看好拿下北卡州和喬治亞州參議員席次。

堪薩斯州自一九三二年以來，就不曾選出民主黨籍參議員，但現任共和黨參議員馬歇爾，與民主黨對手韓密爾頓民調支持度不分上下。

川普在這次造勢活動上，肯定馬歇爾協助促成新推出的農業援助方案，並承諾「共和黨勝選後」將為農民提供更多協助。川普說，「我們愛我們的農民」。

川普 農民 柴油

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