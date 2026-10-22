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私下補洞 美國安官員 防止川普介選

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國總統川普廿日在北卡州格林維爾幫共和黨候選人站台。路透
美國總統川普廿日在北卡州格林維爾幫共和黨候選人站台。路透

華盛頓郵報報導，知情人士透露，約十名現任和前任國防部官員，過去幾個月一直私下向各州政府和國會議員提供建議，協助因應川普政府「可能介入期中選舉」。這一小群國安官員表示，此舉並非出於政治偏見，而是日益擔憂美國總統川普可能為了確保共和黨繼續執政，破壞選舉公正性，損害美國民主。

知情人士說，其中部分官員過去專注打擊海外威權主義；他們重點關注選情膠著的州和地區，過去數月已與十個州官員磋商，包括州長、選舉官員及兩黨參眾議員，很多人擔心聯邦政府可能干預大選。至少一個州仍持續與小組成員會面，試圖解決潛在安全漏洞。

國安官員詳述川普政府可能如何利用聯邦權力，以合法和非法活動影響大選；他們擔心政府可能會向投票站部署軍隊或移民執法人員，或以選民詐欺為由試圖推翻選舉結果。官員表示，「我們希望各州為可能出現的任何突發情況做好準備」。

期中選舉將在十一月三日投票，美伊戰爭導致美國汽柴油價格高漲，通膨居高不下，生活成本問題讓川普和共和黨陷苦戰。民調顯示，絕大多數美國民眾懷疑川普是否會接受敗選。

華盛頓郵報廿日公布的民調指出，若共和黨在期中選舉中落敗，七成美國成人不相信川普會接受選舉結果，僅百分之廿八對川普會認輸抱持信心。調查顯示，民主黨人百分之九十四不相信川普會接受敗選；無黨派人士這一比率為百分之七十七，共和黨人則為百分之卅六。這項民調本月九日至十三日以網路問卷調查全美二五四五名成年人，誤差正負兩個百分點。

川普政府已試圖管控本應由各州負責的選舉程序，引發部分選舉官員強烈反對。包括共和黨執政州在內，已表明拒絕配合聯邦政府取得其選民名冊要求。猶他州共和黨籍副州長兼首席選舉事務官員亨德森說：「我們目前面臨的威脅，主要來自我們自己的政府。」

全國選舉官員協會計畫長派翠克表示，過去一年，她接觸的各地選舉官員最主要的擔憂，是聯邦政府可能干預選舉。各州和地方官員一直在演練應對的可能狀況，包括聯邦探員現身投票站，強行要求接觸選票或投票機，該如何因應。

白宮發言人畢斯駁斥這些說法，表示川普政府正採取果斷行動保護選舉，包括起訴選舉犯罪、加強選舉基礎設施安全、保護弱勢選民免受詐欺脅迫等等，川普也已明確表示「將追究任何非法投票者」。

國安 川普 介選

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