澳洲組全球聯盟 保護兒少上網

澳洲傳播部長威爾斯（Anika Wells）正積極推動組成一個全球聯盟，試圖集結多個國家的力量，向臉書母公司Meta等科技巨人施壓，迫使他們減少兒少使用其網路平台可能造成的傷害。彭博新聞說，一旦聯盟成立，勢必引燃各國政府與大型科技公司之間新一輪的法規大戰。

大約一年前，澳洲成為全球第一個立法禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，之後引領數十個國家也通過類似的年齡限制法令，這些國家遍及南美洲、歐洲、中東和亞洲。

威爾斯接受彭博資訊訪問時說，兒少現在曝露在色情、暴力、剝削、深偽等一系列延伸擴大的網路傷害中，聯盟成立後，各國需要採行一個範本來規範大科技公司採取行動，保護兒少。上周澳洲政府已經提出「數位注意義務」（Digital Duty of Care）立法草案，要強制社群平台、AI聊天機器人等數位服務供應商，將安全措施放進設計產品裡。

威爾斯提到，她已經和馬來西亞、菲律賓、紐西蘭、加拿大、瑞典、英國等國的相關主管部會首長討論過，希望建立起一套基本的上網安全標準，特別是針對兒少的標準。未來幾周，她還會繼續與其他更多國家研商。威爾斯強調，「他們是全世界資源最多、最強大的公司」，迎戰這些科技大咖「需要全球各國立法者合組聯軍」。