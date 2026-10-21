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偷損川普！馬克宏指有人「落井下石」 藉法國動亂謀取政治利益

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
在卡達盧塞爾，法國總統馬克宏在第九屆「同一個星球」主權財富基金（OPSWF）年度高峰會期間向媒體發表講話。路透社
在卡達盧塞爾，法國總統馬克宏在第九屆「同一個星球」主權財富基金（OPSWF）年度高峰會期間向媒體發表講話。路透社

法國總統馬克宏今天在卡達訪問期間，暗批美國總統川普利用法國暴動，在美國期中選舉爭取優勢。目前法國當局正在為本週末可能再度爆發的抗議活動做準備。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在卡達首都杜哈訪問期間說，有人發表「愚蠢的言論」，藉法國動亂謀取政治利益。此說除了可能暗指川普，也可能包括正在拚選舉的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），但馬克宏並未點名任何一人。

馬克宏在杜哈告訴記者：「有人以法國為代價來競選，他們是處於競選模式的領導人，無論是在這個地區，還是在大西洋彼岸。」

馬克宏發表上述談話之際，他與法國政府正努力控制危機。這場危機不僅損害法國的國際形象，也衝擊金融市場，而法國距離選出馬克宏繼任者的總統大選僅剩6個月。

法國政府坦言，上週末爆發街頭暴力事件時，政府無法控制局勢。當時蒙面青年與警方爆發衝突，並趁亂洗劫商店、破壞公共建築。

川普在美國為共和黨助選期間，利用反移民論述，試圖將法國的「革命」與「移民、聖戰分子及共產主義者」做連結。

川普昨天也稱讚與他意識形態相同的法國極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），稱她是保守派的代表人物。民調顯示，目前瑪琳．雷朋在法國總統大選中聲勢領先。

另外，川普的盟友、深陷國內艱困選戰的尼坦雅胡昨天則稱，法國遭到「極端伊斯蘭入侵」。

一些分析家已駁斥移民是法國抗議活動主因的說法。

馬克宏 川普 法國 卡達

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