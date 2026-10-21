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希臘數以千計學生和教師上街 抗議教育及薪資問題
希臘各地今天有數以千計學生和教師走上街頭，要求政府提高教育經費、改善設施並減少學校教室擁擠情形，呼應了其他歐洲國家的示威者訴求。
路透社報導，希臘警方表示，約有1萬名示威者在首都雅典市中心與郊區進行和平集會，其中包含許多學生。
示威者聚集於國會外頭，他們高喊：「從希臘到法國，我們要公共、免費的教育。」
希臘全國各地其他城市也有民眾參與集會，聲援法國及歐洲其他地區日漸擴大的示威活動，這些行動抗議生活成本飆升、學校環境日益惡化等問題。
抗議活動進一步對希臘總理米佐塔基斯（KyriakosMitsotakis）領導的中間偏右政府施加壓力，而該國將在2027年中進行選舉。
希臘國債危機結束數年後，當地民眾仍苦於薪資停滯不前、房屋租金高昂以及能源成本攀漲等問題。
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