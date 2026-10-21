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俄烏終戰現曙光？克宮：準備好11月中旬恢復美烏俄三方會談
俄羅斯總統普亭在聖彼得堡接見美國特使威科夫後，克里姆林宮今天宣布，莫斯科已經準備好於下個月恢復美國、烏克蘭和俄羅斯三方會談。
法新社報導，克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者：「我們總統已經通知威科夫（SteveWitkoff），原則上，我們準備好恢復上述談判。」他指出，會談可能於11月中旬舉行，「以在衝突結束後建立安全機制為核心主題」。
普亭（Vladimir Putin）今天與威科夫針對結束烏克蘭戰爭展開會談時，威科夫提出希望能夠重啟三方談判。
克宮同時表示，威科夫向普亭轉達有關結束戰爭的烏克蘭和歐洲方案缺乏實質內容。
鄂夏柯夫指出：「威科夫向普亭簡要報告他在奧斯陸舉行會談的內容…他提到歐洲和基輔在作法上的一些新面向，但是其中實質內容不多。」他指的是威科夫昨天在挪威與烏克蘭和歐洲官員的會談。
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