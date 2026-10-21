土耳其、卡達、巴基斯坦、印尼簽署國防合作協議 打造軍事新陣營

土耳其國防部表示，土耳其、卡達、巴基斯坦和印尼今天簽署一項旨在加強國防合作、提升防禦能力的協議。

路透社報導，國防部在聲明中指出，各國在卡達首都杜哈簽署「巴德爾諒解備忘錄」（BadrMemorandum of Understanding），展現進一步深化合作和拓展夥伴關係的意願。

聲明指出，「這項協議具有重大經濟意義」，強調協議旨在促進軍事生產合作、提升軍事實力，並且促進軍事技術培訓與研發合作。

土耳其擁有北約第2大軍隊及強大國防工業，在伊朗戰爭期間一直協助包括設有其軍事基地的卡達在內波斯灣國家加強防禦能力。

土耳其8月也與沙烏地阿拉伯和擁有核武的巴基斯坦簽署防禦協定，規定對任何一個成員國的攻擊將被視為對所有成員國的攻擊。

與此同時，土耳其執政正義發展黨（AK Party）一名國會議員今天告訴路透社，政府將向國會提交一項提案，尋求授權依據與沙烏地和巴基斯坦簽訂的聯合防禦協定，派遣軍方人員前往沙烏地。

該名議員表示，這項提案將於批准「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint Defence Agreement）的法案通過之後送交國會審議。

在沙烏地面臨葉門什葉派青年運動（Houthi）叛軍襲擊之際，上述麥加協定於昨天送交土耳其國會批准。