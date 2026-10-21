快訊

強颱薔琵持續靠近！氣象署宣布晚間11時半發布海警 不排除明發陸警

薔琵颱風逼近風浪增強！蘇澳港工程吊車疑被大浪捲入海 人車下落不明

中東緊張暫降溫 台指期夜盤再衝一波

聽新聞
0:00 / 0:00

阿根廷總統訪馬德里 批西班牙總理是「獨裁者」

中央社／ 馬德里21日綜合外電報導
阿根廷極右翼總統米雷伊今天在西班牙首都馬德里訪問。路透
阿根廷極右翼總統米雷伊今天在西班牙首都馬德里訪問。路透

阿根廷極右翼總統米雷伊今天在西班牙首都馬德里訪問時，稱西班牙左翼總理桑切斯是「獨裁者」，並呼籲西班牙選民在即將到來的大選中將社會勞工黨（PSOE）趕下台。

法新社報導，米雷伊（Javier Milei）在馬德里一場經濟論壇中表示：「你們在可恥的獨裁者桑切斯（Pedro Sanchez）底下受苦。」

「把社會主義者趕走，因為你們是自由主義的搖籃。」

西班牙11月29日將舉行國會大選，目前選情激烈，米雷伊此行距離投票日剩下不到6週。

米雷伊在這次訪問期間不會與桑切斯見面，但會跟極右政黨「民聲黨」（Vox）的領袖，以及右翼的馬德里自治區首長阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）會面。

自由主義者米雷伊自2023年底上任以來已多次造訪西班牙，並經常與西班牙極右政治人物一同露面。

馬德里 西班牙 阿根廷 米雷伊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

預算兜不攏、援烏太燒錢…歐盟經濟內外夾攻 推升示威潮

搶劫商店、燒汽車…法國宣布實施區域性宵禁 暴力騷亂蔓延至歐洲多國

法政府面臨治安與政治雙重壓力 總理承諾加強警力部署

法國示威變騷亂擬實施宵禁 股、債、匯續跌

相關新聞

美如何看待？川習估今年會晤4次 美專家：台灣不該認為自己是棋子

美國總統川普與中國領導人習近平推估今年將會晤4次。美專家甘浩森認為，將台灣形容為可交易的籌碼大多來自媒體炒作，台灣有很多...

前總理左右手落馬！匈牙利前央行總裁爆貪腐 掏空182億公帑遭拘留

曾是匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）親密盟友的前央行總裁馬托奇今天遭拘留，他的律師已向當地媒體證實。本案為匈...

法國暴動蔓延歐洲！英國激進分子籲跟進抗爭 倫敦警方急戒備

法國等地近日發生數波暴動，歐盟擬調查背後是否有俄羅斯、伊朗等外國勢力的惡意操作。英國則有激進左翼、學生和「挺巴勒斯坦」組...

三方會晤有譜？普亭接見美國特使 提有意與川普「在陸會面」

俄羅斯國營電視台報導，總統普亭今天在聖彼得堡接見美國總統川普的特使威科夫時，提出他有意與川普在中國會面

金與正視察邊境要塞化工地 稱月底前北韓將重啟對南韓擴音喊話

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓勞動黨中央委員會部長金與正和國防部顧問朴正天視察南部邊境「要塞化」工地。金與正今天還...

法國暴動失控…華裔老闆娘遭痛毆焚店淪廢墟 數度落淚：最前線犯嫌僅12歲

Aline Li在7年前從一位阿爾及利亞裔長者買下這家商舖，一家人靠小餐館維持生計，眼看變為殘骸，心血化為烏有，她傷心表示「一切都燒沒了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。