阿根廷總統訪馬德里 批西班牙總理是「獨裁者」

阿根廷極右翼總統米雷伊今天在西班牙首都馬德里訪問時，稱西班牙左翼總理桑切斯是「獨裁者」，並呼籲西班牙選民在即將到來的大選中將社會勞工黨（PSOE）趕下台。

法新社報導，米雷伊（Javier Milei）在馬德里一場經濟論壇中表示：「你們在可恥的獨裁者桑切斯（Pedro Sanchez）底下受苦。」

「把社會主義者趕走，因為你們是自由主義的搖籃。」

西班牙11月29日將舉行國會大選，目前選情激烈，米雷伊此行距離投票日剩下不到6週。

米雷伊在這次訪問期間不會與桑切斯見面，但會跟極右政黨「民聲黨」（Vox）的領袖，以及右翼的馬德里自治區首長阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）會面。

自由主義者米雷伊自2023年底上任以來已多次造訪西班牙，並經常與西班牙極右政治人物一同露面。