三方會晤有譜？普亭接見美國特使 提有意與川普「在陸會面」

俄羅斯國營電視台報導，總統普亭今天在聖彼得堡接見美國總統川普的特使威科夫時，提出他有意與川普在中國會面。

路透社報導，克里姆林宮此前曾經表示，下個月在中國舉行亞太經濟合作會議（APEC）高峰會期間，普亭（Vladimir Putin）、川普和中國國家主席習近平有可能舉行三方會談。

俄羅斯國營電視台還報導，普亭提出願意討論恢復莫斯科與華府之間的經濟合作。

法新社報導，普亭今天與威科夫（Steve Witkoff）針對結束烏克蘭戰爭展開會談。威科夫表示，他帶來「可能的和平協議的想法」。

威科夫已經先在挪威會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），華府形容會談「正面」。

時值美國推動結束第二次世界大戰以來歐洲最嚴重衝突、俄羅斯在冬季來臨前升高對烏克蘭城市攻擊，同時川普與澤倫斯基之間的齟齬愈演愈烈之際。

當威科夫抵達普亭家鄉聖彼得堡（St. Petersburg）時，俄羅斯宣布即將依據與川普達成的協議，開始對美國出口柴油，同時釋放遭控為烏克蘭當「僱傭兵」而從烏克蘭戰爭爆發以來就遭到莫斯科拘留的美國公民哈伯德（Stephen Hubbard）。

普亭一再拒絕與澤倫斯基進行面對面會談，強調莫斯科有意奪取烏東剩餘地區。

威科夫向普亭表示，他希望能夠重啟三方談判。

儘管美俄間的柴油協議令基輔和歐洲為之譁然，威科夫今天向普亭表示，華府對這項協議表達「感激」。根據這項協議，美國對莫斯科放寬部分制裁，允許俄羅斯燃料流入美國。

威科夫同時表示，華府有興趣在戰爭結束後進一步與俄羅斯發展「商業及經濟合作」。

普亭於會談前夕宣布，已經釋放於2022年在烏克蘭被俄軍俘虜、遭到判刑近7年的哈伯德。

川普曾經請求俄羅斯領導人釋放這位年逾7旬退休英文教師。哈伯德一直否認自己是為烏克蘭戰鬥的「僱傭兵」。

川普隨後宣布哈伯德已經在返美途中，強調他得以獲釋並非換囚交易的一部分。