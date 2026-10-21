金與正視察邊境要塞化工地 稱月底前北韓將重啟對南韓擴音喊話

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓勞動黨中央委員會部長金與正和國防部顧問朴正天視察南部邊境「要塞化」工地。金與正今天還說，本月將在邊界全線重啟對南韓的喊話。

韓聯社報導，上月21日，南北韓非軍事區（DMZ）軍事分界線以南地區發生北韓地雷爆炸事故，造成3名南韓官兵受傷。南韓軍方以此為契機，要求北韓停止「邊境要塞化」的工程。

但朴正天稱，南韓軍方主張北韓軍方越線是無稽之談，意在將局勢惡化的責任推給北韓，北韓軍方比誰都更清楚國家邊界線，應將邊界改造成堅不可摧的要塞。

朴正天還稱，若南韓軍方發起可對北韓軍隊安全構成實質性威脅的挑釁時，北韓絕不應容忍，且應立即反制，以壓倒性軍事行動應對。

北韓領導人金正恩握有大權的胞妹金與正則說，北韓軍方領導階層應讓南韓方面知道，北韓新的火力部隊已占據射擊陣地。金正恩已下令在行使領土主權的問題上做到寸步不讓，並將與敵對國家的邊界線築成永久性防線。

分析認為，北韓方面的視察行動，意在表明不接受南韓的要求，並彰顯將按計畫如期推進「邊境要塞化」工程的決心。

另外，金與正今天還說，10月底前將在邊界全線重啟對南韓的喊話。她日前已表示，北韓正考慮在與南韓邊界附近部署更多戰術武器，及在當地重啟對南韓的大聲公廣播。

路透社分析，這項舉措恐將使南韓總統李在明在緩和與北韓關係方面的一項重要成績付諸東流。李在明政府去年停止對北韓廣播，並拆除固定式擴音設備。