前總理左右手落馬！匈牙利前央行總裁爆貪腐 掏空182億公帑遭拘留

曾是匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）親密盟友的前央行總裁馬托奇今天遭拘留，他的律師已向當地媒體證實。本案為匈牙利近年最受矚目的貪腐案之一。

法新社報導，現年71歲的馬托奇（GyorgyMatolcsy）2013年至2025年擔任匈牙利國家銀行（MNB）總裁。他的辯護律師巴特基（Pal Batki）向新聞網站Telex表示，馬托奇因涉及任內引發的重大醜聞，已遭到警方逮捕拘留。

匈牙利現任總理馬格雅（Peter Magyar）在4月大選中以反貪腐為政見，擊敗奧班。他多次批評檢察官對這起於去年啟動調查的案件進度過於緩慢。

這起醜聞涉及透過一連串投資及房地產交易，導致央行資產憑空消失，估計造成約5億歐元（新台幣182億元）的公帑損失。

巴特基向Telex表示：「我的當事人涉嫌觸犯造成重大財務損失的經濟欺詐罪，以及使用偽造私文書之違法行為。」

當法新社向巴特基求證時，他並未立即回應。

檢察官今天稍早表示，他們「正針對造成特別重大財務損失的侵占罪持續進行調查，並同步展開協同偵查行動」。

檢察官還說，待「初步調查措施」完成後，將於今天稍晚公布進一步詳情。

根據Telex，另有數人遭到拘留，包括一名律師，以及一家建築公司的負責人。據悉，該建築公司曾為馬托奇的兒子亞當（Adam）整修位於希臘米科諾斯島（Mykonos）的一棟奢華別墅。

馬托奇曾是奧班經濟政策的關鍵掌舵者。

奧班曾稱馬托奇是他的「左右手」，但據報導，近年兩人關係惡化，原因是這名前央行總裁因涉嫌貪腐而面臨各界嚴密檢視。