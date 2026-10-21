快訊

法國暴動失控…華裔老闆娘遭痛毆焚店淪廢墟 數度落淚：最前線犯嫌僅12歲

中職／終結11支0！張士綸敲兩分打點一壘打 回應平野持續啟用

陸配之子代母出征選村長…登記資格短短幾天生變 花蓮選委會說明理由

聽新聞
0:00 / 0:00

前總理左右手落馬！匈牙利前央行總裁爆貪腐 掏空182億公帑遭拘留

中央社／ 布達佩斯21日綜合外電報導
曾是匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）親密盟友的前央行總裁馬托奇今天遭拘留。美聯社
曾是匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）親密盟友的前央行總裁馬托奇今天遭拘留。美聯社

曾是匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）親密盟友的前央行總裁馬托奇今天遭拘留，他的律師已向當地媒體證實。本案為匈牙利近年最受矚目的貪腐案之一。

法新社報導，現年71歲的馬托奇（GyorgyMatolcsy）2013年至2025年擔任匈牙利國家銀行（MNB）總裁。他的辯護律師巴特基（Pal Batki）向新聞網站Telex表示，馬托奇因涉及任內引發的重大醜聞，已遭到警方逮捕拘留。

匈牙利現任總理馬格雅（Peter Magyar）在4月大選中以反貪腐為政見，擊敗奧班。他多次批評檢察官對這起於去年啟動調查的案件進度過於緩慢。

這起醜聞涉及透過一連串投資及房地產交易，導致央行資產憑空消失，估計造成約5億歐元（新台幣182億元）的公帑損失。

巴特基向Telex表示：「我的當事人涉嫌觸犯造成重大財務損失的經濟欺詐罪，以及使用偽造私文書之違法行為。」

當法新社向巴特基求證時，他並未立即回應。

檢察官今天稍早表示，他們「正針對造成特別重大財務損失的侵占罪持續進行調查，並同步展開協同偵查行動」。

檢察官還說，待「初步調查措施」完成後，將於今天稍晚公布進一步詳情。

根據Telex，另有數人遭到拘留，包括一名律師，以及一家建築公司的負責人。據悉，該建築公司曾為馬托奇的兒子亞當（Adam）整修位於希臘米科諾斯島（Mykonos）的一棟奢華別墅。

馬托奇曾是奧班經濟政策的關鍵掌舵者。

奧班曾稱馬托奇是他的「左右手」，但據報導，近年兩人關係惡化，原因是這名前央行總裁因涉嫌貪腐而面臨各界嚴密檢視。

匈牙利 掏空 央行 貪腐 醜聞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

服務處外遇攻擊！澳洲國會議員遭車兩度蓄意衝撞 一腿截肢仍命危

獨家專訪／「我做錯什麼」 維權者梁頌基申庇卻被關3年

搶劫商店、燒汽車…法國宣布實施區域性宵禁 暴力騷亂蔓延至歐洲多國

法政府面臨治安與政治雙重壓力 總理承諾加強警力部署

相關新聞

法國暴動失控…華裔老闆娘遭痛毆焚店淪廢墟 數度落淚：最前線犯嫌僅12歲

Aline Li在7年前從一位阿爾及利亞裔長者買下這家商舖，一家人靠小餐館維持生計，眼看變為殘骸，心血化為烏有，她傷心表示「一切都燒沒了」。

車輛蓄意撞擊…澳洲女議員慘截雙腿保命 凶嫌遭控重罪下場曝

澳洲國會議員海恩斯（Helen Haines）日前遭遇警方稱之為「具針對性」的攻擊，她的丈夫今天告訴記者，海恩斯已被截去...

星鏈遭降速！烏克蘭控美方變相助俄 魯比歐：馬斯克決定而非白宮

美國國務卿魯比歐今天表示，關於烏克蘭使用星鏈（Starlink）衛星網路系統的權限，是由太空探索科技公司（SpaceX）...

前總理左右手落馬！匈牙利前央行總裁爆貪腐 掏空182億公帑遭拘留

曾是匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）親密盟友的前央行總裁馬托奇今天遭拘留，他的律師已向當地媒體證實。本案為匈...

美如何看待？川習估今年會晤4次 美專家：台灣不該認為自己是棋子

美國總統川普與中國領導人習近平推估今年將會晤4次。美專家甘浩森認為，將台灣形容為可交易的籌碼大多來自媒體炒作，台灣有很多...

剛會完澤倫斯基…美特使抵俄會晤普亭 盼延續美烏會談進展推動停戰

兩名消息人士告訴路透社，美國特使威科夫（Steve Witkoff）今天抵達俄羅斯第2大城聖彼得堡，預計將與俄羅斯總統普...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。