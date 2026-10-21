美如何看待？川習估今年會晤4次 美專家：台灣不該認為自己是棋子

美國總統川普與中國領導人習近平推估今年將會晤4次。美專家甘浩森認為，將台灣形容為可交易的籌碼大多來自媒體炒作，台灣有很多成就，應該更有信心，不該認為自己是棋子。

美國國家亞洲研究局資深研究員甘浩森（Roy Kamphausen）今天以「2026川習峰會：美中台三邊關係的戰略變化」為題在政治大學演講，該講座由政治大學國際關係研究中心轄下台灣安全研究中心主辦。

甘浩森於演講中暢談美中關係演變動態以及其對台灣與印太安全的影響。

川普（Donald Trump）與習近平今年5月北京會晤、9月華府會晤，預計年底前會再有2次會晤，分別為11月APEC領導人峰會、12月G20邁阿密峰會。每逢川習會晤，外界關注台灣議題如何被提及。

甘浩森會後對媒體表示，對於台灣與美中「大交易」相關討論，「我覺得自己沒有太多可以補充的」。

他說，原因在於這比較像是媒體炒作出來的故事，不是真正存在的事情，因此也沒有什麼特別好的答案。

他強調，現在是台灣應該更有信心的時刻，台灣取得許多方面的成就，應該對自己有信心、應該對自己有期待，不是把自己視為一個棋子，「台灣不應該認為自己是棋子，因為台灣不是」。

關於中國持續對台灣進行灰色地帶侵擾行動，美國如何看待？甘浩森認為，美國的作法大致會維持現狀，不會出現明顯的、可觀察到的變化。

甘浩森表示，只要目前美中貿易休戰狀態持續，兩個大國間由於台灣議題爆發戰爭的可能性就非常低，美國、中國各有各的考量，希望將由於休戰爭取到的時間用於其他目的，所以雙方都沒有刻意引發衝突的動機。