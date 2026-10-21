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星鏈遭降速！烏克蘭控美方變相助俄 魯比歐：馬斯克決定而非白宮

中央社／ 孟買21日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐今天表示，關於烏克蘭使用星鏈（Starlink）衛星網路系統的權限，是由太空探索科技公司（SpaceX）和其執行長馬斯克決定。路透
美國國務卿魯比歐今天表示，關於烏克蘭使用星鏈（Starlink）衛星網路系統的權限，是由太空探索科技公司（SpaceX）和其執行長馬斯克決定。路透

美國國務卿魯比歐今天表示，關於烏克蘭使用星鏈Starlink）衛星網路系統的權限，是由太空探索科技公司（SpaceX）和其執行長馬斯克決定，而非白宮

魯比歐（Marco Rubio）訪問印度期間告訴記者：「我不知道我們事前知悉這項決定，但那無關緊要。」

他還指出：「重點是，那是由一份私人商業合約規範，決定他們的東西可以如何使用，以及他們允許以什麼速度使用。」

針對路透社的置評請求，馬斯克（Elon Musk）與SpaceX尚未回應。

路透社曾引述兩位美國官員和一名聽取此事簡報的西方官員說法，這項決定最終來自白宮。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也提出過該說法，但遭到美國政府否認。

烏克蘭先前指控美方未能預警俄羅斯即將對烏國首都基輔發動飛彈攻擊，還宣稱SpaceX旗下星鏈系統的變更降速妨礙烏軍作戰，形同協助俄國。

魯比歐上述說法，則可能加深華府對於馬斯克能用一己之力影響美國外交政策的擔憂。

美國總統川普（Donald Trump）曾公開說道，他認為星鏈速度變慢並非他或馬斯克所為。

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