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法國暴動失控…華裔老闆娘遭痛毆焚店淪廢墟 數度落淚：最前線犯嫌僅12歲
法國傳媒報道，50歲的華裔老闆娘Aline Li在巴黎第十區經營一家名為「La Barrique」餐館兼煙草店已7年，惟在周六（10月17日）爆發的全國性示威中遇襲，不僅店舖半小時內化成為廢墟，Aline Li本人更是遭到毆打，一度失去意識。
Aline Li憶述，當日察覺局勢急轉，她與丈夫提前鎖緊門窗留守店內避險。不久後，店外傳來人群高呼「煙草！煙草！煙草！」，緊接是猛烈撞擊聲、大批暴徒撬開鐵捲閘、打破窗戶闖入店內，搶走現金、煙草、彩票、酒水與食材，搬不走的物品悉數砸毀，更有人縱火焚店。
Aline Li在7年前從一位阿爾及利亞裔長者買下這家商舖，一家人靠小餐館維持生計，眼看變為殘骸，心血化為烏有，她傷心表示「一切都燒沒了」。
據報導，Aline Li遭圍毆暈倒，她與丈夫的手機亦被搶走，經檢查，右眼嚴重瘀腫、額頭傷口需要縫針。她其後翻看監控，發現衝在最前線的是一名僅12至13歲的少年，一眾年輕劫掠者更預備厚袋，有備而來。她提到，施暴期間有暴徒一邊動手、一邊拍片嬉笑。
在講述當天遭遇時，Aline Li數度哽咽落淚，頭上帽子也難以完全遮掩額頭傷口與腫脹的眼睛。她質疑：「我們開店服務街坊，從未傷害任何人，為何要遇上這種事？我很害怕悲劇重演。」
報導指，法國多個城市示威失控，演變成大規模打砸搶燒的暴力事件，有大量商店受襲，藥房、珠寶店、奢侈品店等均成為襲擊目標，全國超過1500間企業遭到破壞或劫掠。
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文章授權轉載自《香港01》
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