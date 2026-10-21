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車輛蓄意撞擊…澳洲女議員慘截雙腿保命 凶嫌遭控重罪下場曝
澳洲國會議員海恩斯（Helen Haines）日前遭遇警方稱之為「具針對性」的攻擊，她的丈夫今天告訴記者，海恩斯已被截去雙腿。目前她在墨爾本一家醫院，情況穩定。
法新社報導，海恩斯19日在維多利亞州（Victoria）首府墨爾本（Melbourne）東北方超過200公里的旺加拉塔鎮（Wangaratta）辦公室附近遭車輛撞擊。
她的丈夫菲爾（Phil）今天在醫院表示，醫師不得不為她進行雙腿截肢手術，「但在這整件事當中，值得慶幸的是，海倫（海恩斯）還活著，而且目前情況穩定，對我們家來說，這是最重要的事」。
警方稱這是一次「具針對性」的攻擊，而涉嫌傷害海恩斯的男子今天稍早已出庭。
警方指控43歲的紐金特（Brendan Nugent）危險駕駛造成重傷、蓄意造成重傷，以及觸犯聯邦法律的傷害公職人員罪。最後一項罪名最高可處10年有期徒刑。
根據法新社看到的法庭文件，紐金特也被控種植及持有大麻。
法新社記者目擊紐金特在旺加拉塔的法院出庭。
他並未申請交保，下次開庭日期訂於明年2月4日。
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