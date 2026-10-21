立陶宛擬增國防與社福支出 預算赤字引朝野質疑

立陶宛財政部長瓦利斯昨天向國會提出2027年度國家預算案，明年國防支出預計超過48億歐元，占GDP的5%；政府赤字估達GDP的3.8%，高於歐盟的3%上限。預算案規劃調高退休金與公部門薪資，但赤字及借貸規模引發朝野質疑。

根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）與艾塔新聞社（ELTA）報導，立陶宛財政部預測，2027年國家預算收入為222億歐元（約新台幣8125億元），較今年增加5.2%；支出為279億歐元（約新台幣1兆211億元），增加1.3%。政府赤字預計占GDP的3.8%，公共債務則達GDP的48.2%，並可能在2029年升至54%。

瓦利斯（Taurimas Valys）表示，預算編列主要考量如何迅速強化國防、確保民眾收入成長快於物價，以及在維持財政永續的前提下支應相關需求。

據報導，國防方面，明年相關經費將超過48億歐元，占GDP的5%，較今年增加約3480萬歐元（約新台幣12.7億元）。瓦利斯指出，建立師級部隊、採購武器及興建軍事基礎設施需要大量資金，部分經費將透過借貸支應。

社會福利方面，政府明年將增編7億1550萬歐元調高退休金。明年立陶宛最低月薪也將調升至稅前1245歐元。

此外，立陶宛政府也計劃推出總額1億5000萬歐元的家庭支持方案，涵蓋住房補助、托育服務、學童補助等措施。

報導指出，預算案在國會引發對財政風險的質疑。在野「自由運動黨」（Liberal Movement）籍議員根特維斯（Simonas Gentvilas）詢問，政府為何不預先儲備資金，以因應未來危機。

瓦利斯回應，約有12個歐盟成員國的赤字預計超過相關上限，歐元區平均赤字則估達GDP的3.6%。他表示，立陶宛借貸支應資金需求的做法與其他歐盟國家並無不同，政府正努力降低未來赤字與債務。

LRT報導，反對黨「祖國聯盟」（HomelandUnion）議員、前總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）則批評，財政部長未能充分考量經濟環境差異，並質疑政府能否將赤字控制在GDP的3%以內。瓦利斯反駁，過去一味緊縮支出並不能保證債務不會增加，雙方在國會就財政政策及借貸決策交鋒。

不只在野黨，執政聯盟之一的民主聯盟「為了立陶宛」（Democrats "For Lithuania"）黨議員、前總理布克維休斯（Algirdas Butkevicius）也對預算規劃提出批評。他說立陶宛經濟仍在成長，政府債務卻持續增加，認為目前的數字無論從經濟或財政角度來看都不合理。

立陶宛預算案接下來將由國會各委員會審查，再進行2輪審議，第一讀預定11月19日舉行，第二讀安排於12月1日。