剛會完澤倫斯基…美特使抵俄會晤普亭 盼延續美烏會談進展推動停戰

兩名消息人士告訴路透社，美國特使威科夫（Steve Witkoff）今天抵達俄羅斯第2大城聖彼得堡，預計將與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，討論如何結束烏克蘭戰爭。

路透社報導，他將在這座昔日俄羅斯帝國首都舉行會談。就在前一天，他才在奧斯陸與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，威科夫與澤倫斯基的會談進展順利，威科夫將向俄羅斯轉達會談結果。

一名美國官員告訴法新社，澤倫斯基昨天在奧斯陸與威科夫舉行「非常富有成效且具建設性的會談」。

威科夫今天將與俄羅斯總統普亭會面，川普的女婿庫許納（Jared Kushner）則將以視訊方式參與會談。

這場會談登場之際，華府與基輔正試圖修補雙方的裂痕。此前，川普宣布與俄羅斯達成柴油交易，並向澤倫斯基施壓，要求他結束戰爭。

這名官員在奧斯陸會談後以匿名方式表示：「烏克蘭提出新的想法與提案，雙方已就這些內容進行詳細討論。各方在協調對俄交涉方式以及推進外交進程方面，取得實質進展。」

這名官員表示，威科夫與普亭的會面旨在延續奧斯陸會談所取得的進展，並為包含基輔、莫斯科與華府在內的三方直接會談鋪平道路。

這名官員還說：「儘管仍有重要工作尚待完成，但今天的討論展現非常正面且具建設性的氛圍，各方合作密切，並共同致力於實現全面且持久的和平。」