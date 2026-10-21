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剛會完澤倫斯基…美特使抵俄會晤普亭 盼延續美烏會談進展推動停戰

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導
俄羅斯總統特使在俄羅斯聖彼得堡甫爾可伏機場迎接美國特使威科夫（Steve Witkoff）。路透
俄羅斯總統特使在俄羅斯聖彼得堡甫爾可伏機場迎接美國特使威科夫（Steve Witkoff）。路透

兩名消息人士告訴路透社，美國特使威科夫（Steve Witkoff）今天抵達俄羅斯第2大城聖彼得堡，預計將與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，討論如何結束烏克蘭戰爭。

路透社報導，他將在這座昔日俄羅斯帝國首都舉行會談。就在前一天，他才在奧斯陸與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，威科夫與澤倫斯基的會談進展順利，威科夫將向俄羅斯轉達會談結果。

一名美國官員告訴法新社，澤倫斯基昨天在奧斯陸與威科夫舉行「非常富有成效且具建設性的會談」。

威科夫今天將與俄羅斯總統普亭會面，川普的女婿庫許納（Jared Kushner）則將以視訊方式參與會談。

這場會談登場之際，華府與基輔正試圖修補雙方的裂痕。此前，川普宣布與俄羅斯達成柴油交易，並向澤倫斯基施壓，要求他結束戰爭。

這名官員在奧斯陸會談後以匿名方式表示：「烏克蘭提出新的想法與提案，雙方已就這些內容進行詳細討論。各方在協調對俄交涉方式以及推進外交進程方面，取得實質進展。」

這名官員表示，威科夫與普亭的會面旨在延續奧斯陸會談所取得的進展，並為包含基輔、莫斯科與華府在內的三方直接會談鋪平道路。

這名官員還說：「儘管仍有重要工作尚待完成，但今天的討論展現非常正面且具建設性的氛圍，各方合作密切，並共同致力於實現全面且持久的和平。」

美烏 俄羅斯 澤倫斯基 普亭 魯比歐

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