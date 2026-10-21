日相高市早苗執政滿一年 矢言加強因應物價

日本首相高市早苗去年10月開始執政後，在今天滿一年。高市在首相官邸表示，「今天起，高市內閣第二年的挑戰開始。眼下重要的政策，是進一步強化因應全球性物價高漲的對策」。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市今天下午在首相官邸接受媒體訪問時，回顧這一年來因應各項課題的成果，並表示未來其中一項重要課題，是致力加強因應全球物價上漲。

她也表示，會把重要的政策付諸實行，「並將成果送達日本列島的每個角落。當然，最優先的是把成果送到國民手中。」

她接著表示，「希望把日本列島打造得更為強大與富裕。懇請國民理解與協助高市內閣接下來的步伐」。

日本放送協會（NHK）統整高市這一年來重要的足跡與接下來展望。

高市去年10月當選自民黨總裁（黨主席）後，與日本維新會簽訂聯合執政協議，接著於10月21日在國會被指名為日相，同時成為日本史上第一位女首相。

當時，執政黨在眾議院與參議院均未取得過半數席次，但在今年2月的眾議院選舉中，自民黨單獨拿下316席，超過眾院席次的2/3，取得壓倒性勝利。

這一年來，高市以經濟優先為施政方針，除了提出抑制汽油價格等物價上漲對策之外，主張以「負責任的積極財政」為基礎，打出擴大官方與民間合作投資等政策。

外交方面，高市致力於與美國總統川普建立關係，以進一步強化日美同盟。然而，由於她去年11月在國會有關「台灣有事」的答辯，使日本與中國的關係持續處於低迷狀態。

根據NHK本月的民意調查，高市內閣支持率仍達51%。不過，在9月內閣改組中首次入閣、擔任農林水產大臣的簗和生，因接連爆發爭議，像是宣稱刪減選區內不支持他的自治體道路預算，最終辭去職務。

至於未來的施政，在執政黨尚未取得參議院過半數席次的情況下，高市政府計劃爭取在野黨合作，全力推動食品消費稅減稅相關法案在本屆國會會期通過。

此外，高市政府也希望在年底前修訂安全保障相關3文件，並編列明年度預算，以具體落實擴大投資的政策。