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中國使館警示赴泰防詐 泰副總理籲避免引發不必要恐慌

中央社／ 曼谷21日專電

中國駐泰國大使館近日發布提醒，警告中國民眾赴泰慎防高薪工作、投資合作及邀約等詐騙陷阱。泰國副總理兼外長希哈薩今天呼籲中國使館，發布旅遊警示應符合實際情況，避免引發不必要恐慌，並指泰中應合作打擊跨國犯罪。

希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天針對中國駐泰大使館16日發布赴泰安全提醒做出回應，他表示，泰國認為相關警示應反映實際情況，而非造成不必要的恐慌，因為這對兩國都沒有好處。

中國駐泰大使館16日發布聲明指出，近期發生多起中國公民入境泰國後失聯、遭非法拘禁並被誘騙轉運至泰緬邊境的案件，指「不法分子以高薪招聘、商務考察、投資合作及拍攝演出邀約為幌子，誘騙中國公民赴泰從事違法犯罪活動」。

民族報（The Nation）今天報導，希哈薩提醒，旅客仍須保持警覺，因為犯罪分子會利用不同手法欺騙民眾。他表示，泰國重視旅客安全，對於任何可能使遊客感到不安全的事件，都不能視而不見，相關案件必須調查，涉案者也應受到處置。

希哈薩提議，由泰國觀光暨體育部與中國使館展開討論，設法恢復旅客信心，泰國外交部也準備提供協助。他指出，處理相關問題應著重解決根源，而非只處理事件造成的後果，若泰中雙方都認為這些事件值得關切，就應共同尋找解決方案。

希哈薩表示，相關犯罪並非只有泰國人涉入，因此兩國合作至關重要，也應仔細檢視哪些群體容易受騙而前往泰國。

針對有報導指出中國籍人士涉及綁架行動，希哈薩並未進一步說明，但表示相關資訊確實指向這個方向，並指出，泰中雙方都掌握相關資訊，應把重點放在防止類似事件再次發生。

另外，泰國政府公關部昨天在官方臉書發文，針對中國使館的安全提醒做出回應。

該文寫道，泰國觀光暨體育部長素拉薩（SurasakPhancharoenworakul）表示，相關疑慮主要涉及中國籍人士遭同為中國籍的犯罪分子詐騙，而非一般遊客普遍面臨的安全風險。他強調，一般觀光客並非這類犯罪的目標。

素拉薩還表示，相關警示可能影響泰國旅遊形象，並重申，泰國將繼續以最高標準，保障所有遊客的安全。

恐慌 總理 泰國

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