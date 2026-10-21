以色列成太平洋島國論壇夥伴 提供氣候變遷與水資源專業

以色列外交部今天表示，以色列已加入政府間組織太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）成為夥伴國，將提供氣候變遷調適及水資源管理方面的專業知識。

法新社報導，以色列加強了與太平洋地區的關係；上個月，太平洋小國諾魯剛在耶路撒冷開設大使館，加入少數幾個國家的行列，頂住國際社會的壓力，承認以色列在這座聖城的主權。

聯合國僅有7個成員國在耶路撒冷設有大使館，除了美國之外，其中包括巴布亞紐幾內亞與斐濟，薩摩亞也預計於今年稍晚加入他們的行列。

由18個成員國組成的太平洋島國論壇，正處於各國爭奪影響力的地緣政治競逐核心，這個集團擁有30個所謂的發展夥伴，其中包括美國、中國、法國與英國。

在主要強權爭奪軍事與經濟關係之際，太平洋領導人上月同意進行改革，將太平洋島國論壇與區域外國家的夥伴關係調整為戰略夥伴與領域夥伴。

以色列外交部表示，以色列已加入成為領域夥伴。這項聲明發布時，恰逢以色列國際合作援外署（MASHAV）負責人舒萊因（Eynat Shlein）訪問斐濟與薩摩亞。

以色列外交部在聲明中指出：「這次合作將聚焦於區域優先事項，並善用以色列在水資源管理、海水淡化、農業、氣候變遷調適、創新與永續發展等方面的專業能力。」

太平洋島國論壇未立即回應置評請求。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）6月曾造訪位於斐濟首都蘇瓦（Suva）的太平洋島國論壇總部。

以色列外交部在聲明中表示：「加強與太平洋島國的關係，是外交部長的優先事項之一。作為這些努力的一部分，以色列今年稍早在斐濟開設大使館，同時也服務另9個與以色列保持友好關係的太平洋島國。」