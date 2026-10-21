【重磅快評】高市首相任滿一年 絢麗外交卻漂到世界邊陲

日本首相高市早苗今21日任滿一週年。去年的今天她當選日本第104任首相，3天後的10月24日她發表就職演說，提出要開展「在世界舞臺中央絢麗綻放的日本外交」；但這個豪語隨即因她的一席關於台灣的發言遇冷，中日關係立即陷入冰點。而所謂的絢麗綻放的外交，不但已黯淡而凋萎，更被甩離舞台中央，只能在邊緣看戲。

9月的那一幕最能反映這一現實，紐約當地時間9月21日深夜，她的專機降落甘迺迪國際機場，在走下舷梯前，她朝著偌大的機場揮手，但她身後的鏡頭卻將赤裸的難堪全盤托出：機下沒有任何一位迎接她的美方官員，只有空盪盪的停機坪和凝結的空氣。

機場一幕反映的是最為冷酷的外交現實。在美中兩個超級大國準備鋪陳彼此間全新的關係，用另一種全新的視角張望世界時，過去看似貨真價實的盟友也可能瞬間變得可有可無。

美國並沒有拋棄日本，因為日本仍然是掐住中國咽喉的前哨。美日這幾天更在沖繩海域展開兵力達到近六萬人的「利劍」聯合軍演，兩軍還將日製的25式反艦飛彈與美軍的NMESIS反艦系統部署到距台灣只有110公里的與那國島上，展示遏制中國的實力。但這並不能被直譯為美日的盟約依舊穩固。

因為島鏈的思維早已經過時。「利劍」所演練的，仍然是根植於島鏈思維之下的，極其容易被剪斷、破解的戰術科目。在洲際導彈可以輕鬆飛越上萬公里直抵美國本土，並且在末段動輒以20馬赫以上極音速錘擊戰略目標而難以攔截時，島鏈僅存的價值，就只是為了脆弱不安心理裝上一道自我安慰的安全閥。

歷史是一枚明鏡。就像二戰爆發後，法國依然用一戰的塹壕戰思維，在邊境修築了一道用混凝土要塞、坑道與火炮陣地串成的「馬奇諾防線」，試圖擋下德軍坦克的鋼鐵洪流。而其結果是法國在納粹德軍的閃電攻勢下不堪一擊，遭遇事實上的亡國命運。

這是日本在華府心中地位迅猛下降的真實原因，過去所謂的「咽喉」，在隱身戰機遍布、加上AI算法的無人機與極音速飛彈主導戰爭的時代，早已在不知不覺中變成了連聲招呼都不必打的「穿堂」。

華盛頓如今處於戰略的猶豫期甚至是迷茫期，它尚未找到適應新世代戰爭的戰略支柱，也就不敢輕易放棄還握在手上的籌碼。但日本的地緣價值已經大幅流失是不爭事實，而它仍在繼續下沈、無法止住頹勢的經濟則讓它變得更不受青睞。

但高市早苗治下的日本，卻偏偏選擇放棄治療它的經濟痼疾，而走上了復辟軍國主義的路線。它正在試圖引進、並為可能最終自行製造核武器鋪平道路，這為日本的國運打上了巨大問號。

近日日本多名高官證實，日本引進核潛艇的議題，已正式擺上日本政府的議事日程。高市內閣計畫在今年內修訂包括《國家安全保障戰略》在內的安保三文件，日媒亦報導稱，一份相關方案已浮出水面：擬將研討爲自衛隊引進核潛艇寫入方案。

日本意圖打破專守防衛的和平憲法並最終走上擁核道路，可能是高市早苗心目中「絢麗綻放」外交的真正基石，她可能以為，當日本重新擁有一支強大的軍隊，它就能回到世界舞台的中央。

但高市及其背後的極右翼勢力可能忘了做一道地緣習題：這樣的日本未必會繼續成為美國的盟友，反而可能成為美國的敵人。

川普方才表達願意在深圳的APEC舉行美中俄峰會，去討論去核議題。這顯示，美國正為全球的核擴散趨勢憂心不已，它恐比過去任何時刻都更加憂慮核大戰爆發；日本卻在三巨頭試圖藉由裁減核武器數量以減低世界走向核戰爭機率的歷史時刻，躍躍欲試地意欲成為一個擁核國家，勢必將觸動三個核大國的警鈴，並可能一舉改變東亞的地緣態勢。

別忘了，美中俄正是二戰時期的同盟國，日本正好是他們的共同敵人；當美中俄重新發現他們共同的利益與威脅，所謂的島鏈，很可能反而更快地被抹除。

日本不在世界舞台中心，真正的癥結其實並不在於它的軍事力量，而在於它的經濟力量。日本在互聯網時代就已經開始掉隊，如今世界經濟走向AI時代，日本依舊成為局外人。日本的經濟也因此從曾經舉足輕重的全球第二，變成快要掉到全球第六而無關緊要的邊緣人。

日本要回到舞台中心，與其等高市自己突然醒悟，放棄突破和平憲法的軍武國策，不如找出一個真正的經濟長才組閣，讓日本跟上如今的經濟潮流。軍事化的日本只會讓自己更孤立，並向邊陲漂流得更遠。