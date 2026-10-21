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法政府面臨治安與政治雙重壓力 總理承諾加強警力部署

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
法國總理勒克努。美聯社
法國總理勒克努。美聯社

法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）計劃今天與工會代表會面，討論維安問題，並承諾在抗議活動中部署「大規模」警力。法國上週發生暴動，導致部分地區實施宵禁，並有多人遭到逮捕。

法新社報導，歐元區第2大經濟體法國週末爆發近年來最嚴重的暴動之一，此時距選民投票選出總統馬克宏（Emmanuel Macron）的繼任者，僅剩下約6個月。

根據勒克努寄給工會組織的信函，他將於今天上午與5個工會的代表會面，討論「如何確保示威這項基本自由獲得保障」。信中也指出，有些人試圖透過「不可接受的行為」破壞抗議活動。

「黃背心」運動人士與高中生計劃24日再次發起抗議，工會則另訂於11月5日舉行示威。高中生代表並未受邀參加今天的會議。

上週末，法國街頭發生警民衝突、暴徒洗劫商店，以及公共建築遭縱火等事件。相關畫面引發國際關注，美國、中國及德國等多個國家發布旅遊警示，提醒公民在法國期間注意安全。

面對國會議員的強烈質疑，勒克努承認政府的維安措施未達預期，並承諾在新一波抗議到來前採取更強硬的應對方式。

他說：「下週六的警力部署將會是大規模的。」

巴黎夜間宵禁自格林威治標準時間20日21時（台灣時間今天凌晨5時）起實施，範圍包括巴黎市中心偏東的共和國廣場，以及市中心的雷阿勒（Les Halles）購物區。

當局也下令禁止民眾在香榭麗舍大道（Champs-Elysees）一帶及火車站聚集。由於暴徒上週末縱火焚燒政府建築與商店，巴黎警方暫時禁止民眾攜帶裝有汽油或瓦斯的罐子、瓶子。

安全部隊逮捕一名涉嫌與極左派團體有關的男子，他被懷疑涉及里摩（Limoges）一座歷史悠久的市政廳遭焚毀事件。極右翼總統候選人雷朋（Marine Le Pen）形容這場動亂是一次「警鐘」，暴露出法國正面臨「深層的權威危機」。

近期民調顯示，雷朋在總統選舉首輪投票的支持意向中大幅領先；極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）則成為第二輪決選中最具競爭力的候選人。

勒克努指控極左派激進團體策劃一項「意圖發動叛亂的計畫」，並引發暴動。

隨著街頭暴力事件受到愈來愈多政治關注，法國各派系分歧嚴重的國會議員已同意展開國會調查，調查範圍包括情報工作是否出現疏失、警方執法策略，以及政府是否已做好充分準備。

法國司法部長表示，目前已有近150人遭判處監禁，另有800多人被移送法院。

內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）18日提出辭職，表示警方在動亂期間「已失去控制」。馬克宏拒絕接受他的辭呈，努涅斯預計出席今天與工會代表的會議。

歐洲其他國家同樣因物價上漲出現示威活動。週末期間，比利時及義大利金融中心米蘭（Milan）也發生規模較小的衝突。

美國總統川普則利用法國動亂，再次強化其反移民及反伊斯蘭言論。川普19日在堪薩斯州一場期中選舉造勢活動中，發表長篇激烈言論，聲稱法國正被「移民、聖戰分子與共產主義者征服、洗劫，並焚燒殆盡」。

不過，多名分析人士反駁川普的說法，指移民問題並非引發法國這次動亂的主要原因。

總理 壓力 歐元區

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