美恢復飛彈預警情報 澤倫斯基：烏未來談判不可缺席

烏克蘭總統澤倫斯基今天在挪威與美國特使魏科夫會晤後表示，美方已恢復向烏克蘭提供俄羅斯飛彈襲擊的預警情報。他並強調，烏克蘭必須參與任何攸關自身未來的談判。

綜合衛報和法新社報導，烏克蘭上週似乎一度未收到美方提供的彈道飛彈襲擊預警，如今已恢復。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「現在又恢復運作了，這很好。」他並指出，美方此舉將有助於拯救生命。

澤倫斯基告訴媒體：「我們很感謝情報機制恢復運作…我指的是提前預警，這對我們的人民，無論兒童、成人或平民，都非常重要，因為我們能提前得知彈道飛彈即將來襲。」

不過，美國方面否認曾改變與烏克蘭分享情報的機制。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與澤倫斯基在挪威會談後，預計明天前往俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg），與俄方領導層會面，並交流這次會談的想法及歐美方面正在研擬的提案。

同一位美國官員告訴路透社，魏科夫的目標在於「為直接三方談判及更廣泛的多邊談判鋪路」。

另一方面，川普（Donald Trump）日前表示，願於下個月在中國與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，討論非核化議題，並稱會談也可能涉及烏克蘭戰爭。這引發基輔擔心，烏克蘭可能在攸關自身未來的討論中遭到邊緣化。

澤倫斯基今天強調，任何攸關烏克蘭未來的會談，基輔都必須參與其中。

他說：「我不知道美、中、俄三方會談將討論什麼，那是他們的決定。但只要涉及烏克蘭及我們的未來，就只有在我們坐上談判桌的情況下才可以接受，這一點再清楚不過。」

澤倫斯基強調，必須儘快找到解決方法。

被問及戰況時，澤倫斯基說：「我們當然沒有輸掉這場戰爭，但我們正在失去人民…也在失去時間。」