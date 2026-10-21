日本運輸機在軍演期間故障 曾影響宮古島航班

日本自衛隊與美軍等部隊舉行大規模實兵演習「利劍」期間，一架自衛隊運輸機降落在沖繩縣宮古島的宮古機場後發生故障，無法轉向，導致部分民航班機延誤。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府機場課表示，航空自衛隊一架C-2運輸機昨天中午12時20分左右，降落在宮古機場後，往滑行道移動期間發生故障，導致飛機無法轉向。

宮古機場管理事務所因此關閉滑行道。這起事件造成部分民航機延誤約10分鐘抵達。由於這架運輸機得以駛入停機坪，滑行道後來重新開放。

沖繩縣府表示，這架運輸機預計在「利劍」（Keen Sword）軍演期間使用宮古機場。縣府也表示，這起事件無人受傷，自衛隊之後將修理這架運輸機，並調查機械故障的原因。

琉球放送（RBC）報導，沖繩縣宮古機場管理事務所等單位表示，故障原因是操縱桿的轉向系統失靈。

這架運輸機隸屬於埼玉縣的入間基地，昨天原定在宮古機場卸下物資與人員。

2024年美日舉行「利劍」軍演期間，日本的運輸機也曾經出過狀況。當時，陸上自衛隊一架魚鷹型運輸機（V-22 Osprey）在沖繩縣與那國町的自衛隊基地起飛時失去平衡，撞到地面受損。

陸上自衛隊當時為此曾全面停飛魚鷹機，後來認定事故原因是人為疏失，並重啟魚鷹機的飛行任務。