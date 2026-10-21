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美日利劍大規模軍演 共軍在日本周邊現蹤

中央社／ 東京21日綜合外電報導

美日大規模軍演「利劍」本周已啟動，大分機場首度為「利劍」軍演所用；首度參演的法國部隊則預計與日本演練登船檢查。而軍演開始前後，日本政府也觀察到共軍在日本附近現蹤。

美日聯合軍演「利劍」（Keen Sword）本月19日起在日本多地登場。

南日本放送（MBC）報導，在軍演開始之前，日本防衛省指出，中國一艘驅逐艦與一艘補給艦共2艘艦艇，本月16日深夜在鹿兒島縣口永良部島以西約140公里的海域往東南方航行。這兩艘軍艦在隔天朝東穿越大隅海峽，向太平洋前進。

到了本月17日下午3時左右，日本防衛省發現一艘中國海軍偵察艦在口永良部島以西約100公里海域向東航行。這艘偵察艦接著在隔天朝東穿越大隅海峽，往太平洋航行。

到了「利劍」軍演揭幕當天，也就是19日，日本防衛省確認一艘中國巡防艦出現在口永良部島以西約100公里的海域，隔天通過大隅海峽，往太平洋航行。

在短短4天內，共有4艘中國海軍艦艇接連通過大隅海峽。日本海上自衛隊均派出P-1巡邏機及護衛艦等進行警戒監視，這些艦艇都沒有侵入日本領海。

關於中國海軍艦艇這次航行的目的，防衛省表示，「包括分析情況在內，無法給出確切的答覆。」

這次的「利劍」演習地點以日本九州地區及西南群島為主。大分朝日放送（OAB）報導，4架隸屬於航空自衛隊築城基地的F-2戰鬥機，昨天下午在大分機場訓練起降。築城基地位在福岡縣。

此外，大分縣內的日出生台演習場以及十文字原演習場等地，也是這次的演習場地。

大分縣政府表示，美軍預計不參加在大分機場的訓練，不過這次是大分機場首度為日美共同軍演所用。

當地的市民團體「思考大分敷戶飛彈彈藥庫問題」則表示，「我們不希望大分機場被用於軍事用途。」

「奄美新聞」報導，除了美軍與日本自衛隊，多國也參與這次的「利劍」軍演，像是法國、德國等部隊。日本海上自衛隊預計這次與法軍在奄美大島近海訓練，項目為登船臨檢。

日本 共軍 軍演

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