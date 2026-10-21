法財政困境引發社會動盪 從經濟數據一窺根源與隱憂

法國近期因生活成本上漲引發抗議，部分示威演變為暴力衝突，凸顯民眾對經濟前景與政府施政的不滿。面對公共債務攀升、沉重支出及經濟成長疲弱，法國政府財政空間日益受限。從關鍵經濟數據，可一窺法國當前的財政困境與社會動盪根源。

美聯社報導，本月，由學生發起的校園封鎖行動大致保持和平，儘管造成交通與校務阻礙，但到了17日，抗議活動進一步擴大，部分青年因生活成本上升等問題引發騷亂，局部地區甚至出現暴力事件。

荷蘭國際集團（ING）全球宏觀經濟研究主管布茲斯基（Carsten Brzeski）表示：「法國不是希臘。」這番話讓人聯想到2009年引發歐洲聯盟（EU）震盪的金融危機。然而，法國無法達成支出、經濟成長及削減成本等目標，正是其經濟困境的核心。

以下整理法國主要經濟指標、稅負，以及與其他歐盟國家的比較，並分析可能加劇經濟停滯與社會動盪的政策因素。

● 119%

法國公共債務占國內生產毛額（GDP）比率約為119%，在總統馬克宏（Emmanuel Macron）近10年任期內，法國公共債務持續攀升，已成為明年春季總統選舉前的一項關鍵議題。

法國諾歐商學院（Neoma Business School）經濟學教授塞特（Gilbert Cette）指出，法國的公共債務「規模龐大」，如此高的債務水準，已限制法國整體經濟政策的施展空間。

由於決策者可運用的政策空間相當有限，不是削減政府支出，就是提高稅收；然而，法國稅負本就是歐洲最高的國家之一。

根據法國國家統計數據，截至今年6月底，法國公共債務接近3.6兆歐元（約4.08兆美元），相當於GDP的119%。

然而，法國財政情勢仍在惡化。3週前，法國政府表示，預算支出將再次超出歐盟規定的限制，國家債務預計將攀升至GDP的122%附近，創下新高。

布茲斯基上週撰文表示：「希臘的公信力因虛假統計數據而毀於一旦；法國的公信力則因為空頭承諾，以及無力或不願推動財政與結構性改革，導致信譽日益受損。」

● 57.2%

根據歐盟統計局（Eurostat）2025年數據，法國政府支出占整體經濟產出的比率為57.2%，遠高於歐盟平均的略低於50%水準。

這項數據凸顯法國政府面臨的艱鉅挑戰。由於法國已將相當高比例的經濟產出投入公共支出，包括企業補貼，以及醫療保健與退休金等高額支出，政府能夠調整政策的空間因此更加有限。

歐盟統計局指出，截至2024年，法國的稅收與社會保險繳款總額占GDP比率為45.2%，僅次於丹麥，排名歐盟第2。歐盟平均值則略高於40%。

● 4.96%

截至今天，法國10年期公債殖利率為4.96%。借貸成本上升，意味著法國政府必須支付更多利息，以致能用於退休金、教育、醫療、國防及社會福利計畫的資金因此減少。

德國是值得參考的比較對象。身為歐盟最大經濟體，德國目前的同類公債，也就是被視為極低風險資產的德國聯邦公債（Bund）殖利率約為3.4%。

● 0.4%

法國與德國10年期公債殖利率之間的利差已擴大，反映市場對兩國財政狀況與借貸風險的評估存在差異。

國際貨幣基金（IMF）預測，法國經濟成長率僅有0.4%，與其他已開發國家相比，表現相當疲弱。

IMF預估，今年全球經濟產出整體將成長3.1%，已開發經濟體則成長2.1%。

法國預期成長率在已開發國家中敬陪末座，約為德國的1/3及義大利的一半。

經濟成長預測倒數第2的日本，預計仍可達到0.7%的成長率。