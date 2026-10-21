快訊

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

亞洲各國爭搶中國遊客 兩岸觀光卻仍嚴重不對稱發展

聽新聞
0:00 / 0:00

法財政困境引發社會動盪 從經濟數據一窺根源與隱憂

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導

法國近期因生活成本上漲引發抗議，部分示威演變為暴力衝突，凸顯民眾對經濟前景與政府施政的不滿。面對公共債務攀升、沉重支出及經濟成長疲弱，法國政府財政空間日益受限。從關鍵經濟數據，可一窺法國當前的財政困境與社會動盪根源。

美聯社報導，本月，由學生發起的校園封鎖行動大致保持和平，儘管造成交通與校務阻礙，但到了17日，抗議活動進一步擴大，部分青年因生活成本上升等問題引發騷亂，局部地區甚至出現暴力事件。

荷蘭國際集團（ING）全球宏觀經濟研究主管布茲斯基（Carsten Brzeski）表示：「法國不是希臘。」這番話讓人聯想到2009年引發歐洲聯盟（EU）震盪的金融危機。然而，法國無法達成支出、經濟成長及削減成本等目標，正是其經濟困境的核心。

以下整理法國主要經濟指標、稅負，以及與其他歐盟國家的比較，並分析可能加劇經濟停滯與社會動盪的政策因素。

● 119%

法國公共債務占國內生產毛額（GDP）比率約為119%，在總統馬克宏（Emmanuel Macron）近10年任期內，法國公共債務持續攀升，已成為明年春季總統選舉前的一項關鍵議題。

法國諾歐商學院（Neoma Business School）經濟學教授塞特（Gilbert Cette）指出，法國的公共債務「規模龐大」，如此高的債務水準，已限制法國整體經濟政策的施展空間。

由於決策者可運用的政策空間相當有限，不是削減政府支出，就是提高稅收；然而，法國稅負本就是歐洲最高的國家之一。

根據法國國家統計數據，截至今年6月底，法國公共債務接近3.6兆歐元（約4.08兆美元），相當於GDP的119%。

然而，法國財政情勢仍在惡化。3週前，法國政府表示，預算支出將再次超出歐盟規定的限制，國家債務預計將攀升至GDP的122%附近，創下新高。

布茲斯基上週撰文表示：「希臘的公信力因虛假統計數據而毀於一旦；法國的公信力則因為空頭承諾，以及無力或不願推動財政與結構性改革，導致信譽日益受損。」

● 57.2%

根據歐盟統計局（Eurostat）2025年數據，法國政府支出占整體經濟產出的比率為57.2%，遠高於歐盟平均的略低於50%水準。

這項數據凸顯法國政府面臨的艱鉅挑戰。由於法國已將相當高比例的經濟產出投入公共支出，包括企業補貼，以及醫療保健與退休金等高額支出，政府能夠調整政策的空間因此更加有限。

歐盟統計局指出，截至2024年，法國的稅收與社會保險繳款總額占GDP比率為45.2%，僅次於丹麥，排名歐盟第2。歐盟平均值則略高於40%。

● 4.96%

截至今天，法國10年期公債殖利率為4.96%。借貸成本上升，意味著法國政府必須支付更多利息，以致能用於退休金、教育、醫療、國防及社會福利計畫的資金因此減少。

德國是值得參考的比較對象。身為歐盟最大經濟體，德國目前的同類公債，也就是被視為極低風險資產的德國聯邦公債（Bund）殖利率約為3.4%。

● 0.4%

法國與德國10年期公債殖利率之間的利差已擴大，反映市場對兩國財政狀況與借貸風險的評估存在差異。

國際貨幣基金（IMF）預測，法國經濟成長率僅有0.4%，與其他已開發國家相比，表現相當疲弱。

IMF預估，今年全球經濟產出整體將成長3.1%，已開發經濟體則成長2.1%。

法國預期成長率在已開發國家中敬陪末座，約為德國的1/3及義大利的一半。

經濟成長預測倒數第2的日本，預計仍可達到0.7%的成長率。

財政 法國 債務

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法國暴動致公債現拋售潮 財政難題雪上加霜

預算、援烏、生活成本飆 歐洲暴力示威潮蔓延

法示威潮演變暴動 成因與走向重點一次看

法國10年期公債殖利率飆至4.94% 與德債利差創14年新高

相關新聞

台女離奇陳屍日本飯店房間！頸部遭刺傷及動脈 警方公布身分

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日上午8時左右發現一名38歲台灣籍女子陳屍單人房，警方已逮捕當時在死者房內的台灣籍女子，並於21日將她移送檢方。

7度鎖定南韓距台灣最近美軍基地！前解放軍官趁軍演監聽遭訴

南韓中央日報21日報導，南韓有關單位發現一名前中國人民解放軍軍官曾攔截南韓境內美軍基地的軍事通訊，尤其是在韓美聯合軍演及韓美日三方軍演期間。

美國陸軍新作戰準則曝光！擬台海戰爭首日立即投入作戰

南韓朝鮮日報報導，美國國防部19日公開美國陸軍新作戰準則，決定將軍事資源集中部署至印太地區第一島鏈，用以抗衡中國大陸持續擴張的軍事力量，一旦台灣海峽爆發戰爭，美軍計畫讓駐紮當地的部隊在戰爭首日立即投入作戰。

北韓官媒曬照打臉金正恩死訊 BBC揭謠言屢傳2大原因

旅居美國的中國異議人士謝萬軍在未提出證據的情況下聲稱，北韓領導人金正恩因腦出血陷入昏迷，被送往北京一家醫院後死亡。然而，北韓官媒數小時後公布照片，顯示金正恩與女兒一同參觀服裝與鞋類展覽，看起來相當健康。BBC指出，北韓是全球最封閉的國家之一，事實難以查證，容易引發揣測，金正恩的健康傳聞幾乎已成為常態。

法國街頭暴動的「衝組」 沒領袖卻似有指揮是何來歷

法國上周末大規模示威演變成騷亂與搶劫，畫面中反覆出現一群全身黑衣、蒙面，帶著石塊、煙火甚至汽油彈與警方衝突的人。法國政府把矛頭指向所謂「超左翼」分子，其中一些人採取被稱為「黑群」（Black Bloc）的抗爭方式。不過，他們沒有正式組織、領袖甚至會員制度，為何仍能在街頭高度協同行動？

度假村、航班都是環境考驗 日本2050碳中和路有多難？

日本力推生態旅遊，從森林浴、在地美食到低碳住宿，盼兼顧觀光與環境保育。然而旅遊業碳排驚人，長途航班更成減碳難題。 日本推廣的生態旅遊，從奧松島牡蠣養殖體驗、出羽三山高山蔬菜料理，到奧多摩山林森林浴、品飲當地清酒及柴燒三溫暖，吸引旅客深入體驗日本在地文化，同時透過更永續的旅遊方式，降低碳排放與環境衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。